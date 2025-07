Temperatura ideale për plazh. Parashikimi i motit për sot

Tiranë, 12 Korrik 2025 – Vendi do të përfshihet nesër nga kushte të qëndrueshme atmosferike, duke sjellë një ditë tipike vere me mot të kthjellët, diell dhe temperatura të larta pothuajse në të gjitha zonat.

Mëngjesi do të nisë me qiell të pastër në të gjithë territorin. Temperaturat e orëve të para do të variojnë nga 14°C në zonat malore, deri në 21°C në zonat e ulëta dhe bregdetare, duke krijuar kushte të favorshme për aktivitetet në natyrë apo nisjen e udhëtimeve drejt bregdetit.

Gjatë mesditës dhe pasdites pritet rritje e ndjeshme e temperaturave, me vlera që në Tiranë, Elbasan dhe në ultësirën perëndimore do të arrijnë deri në 32°C. Pjesa më e madhe e territorit do të mbetet me mot të kthjellët, përveç disa vranësirave kalimtare në zonat kodrinore dhe malore.

Mbrëmja parashikohet të jetë e ngrohtë dhe e këndshme, me temperatura që zbresin butësisht në 22-24°C, ideale për shëtitje apo qëndrime në ambiente të hapura.

Era do të jetë e lehtë deri mesatare me drejtim veriperëndimor, ndërsa lagështia në ajër do të jetë në nivele të ulëta, çka do të përforcojë ndjesinë e nxehtësisë gjatë ditës.