Vullkani në Antarktidë nxjerr pluhur floriri çdo ditë

Një vullkan në Antarktidë po nxjerr pluhur ari me vlerë 5,000 paund çdo ditë dhe për shkak të ngadalësisë së shpërthimit të tij, ari po kristalizohet dhe po formohet. Mali Erebus u zbulua në vitin 1841 nga Kapiteni Sir James Clark Ross, i cili e emëroi sipas varkës së tij, ndërsa ai dhe ekuipazhi i tij po lundronin pranë tij.

Është vullkani më jugor aktiv në botë dhe një nga dy vullkanet aktivë në Antarktidë nga 138 në kontinent.

Mali Erebus ka një lartësi prej 3,794 m. Vullkanit iu deshën më shumë se 130 vjet që të bëhej aktiv, por ai ka shpërthyer që nga viti 1972, jo me llavë, por me shumë gaz dhe avull. Brenda të gjitha këtyre, ka grimca shumë të vogla pluhuri ari që matin 20 mikrometra (0.02 mm) me një total prej rreth 80 g të nxjerrë jashtë çdo ditë. Çmimi i arit aktualisht luhatet rreth 63 paund për gram, që do të thotë se çdo ditë prodhohet ar me vlerë 5,040 paund.

Ndërsa llava ngrihet lart dhe godet ajrin e ftohtë, ajo kristalizon arin për disa orë përpara se të fryhet në atmosferë. Është gjetur më shumë se 600 milje larg vetë vullkanit.

Duke folur për Live Science, shkencëtari kërkimor postdoktoral në Observatorin e Tokës Lamont-Doherty në Universitetin e Kolumbias, Conor Bacon, tha:

Një nga karakteristikat e tij më interesante është liqeni i vazhdueshëm i llavës që zë një nga krateret e tij në majë, ku materiali i shkrirë është i pranishëm në sipërfaqe. Këto janë në fakt mjaft të rralla, pasi kërkojnë që të përmbushen disa kushte shumë specifike për të siguruar që sipërfaqja të mos ngrijë kurrë.

Jo të gjitha vullkanet mund të prodhojnë ar sepse ato çlirojnë gazra shumë më dhunshëm dhe kjo nuk i jep kohë pluhurit të arit të kristalizohet, Mali Erebus çliron gazrat e tij më ngadalë që kjo të ndodhë.