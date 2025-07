Edi Rama: Drejtori i ujësjellësit me 30 këshilltarë! Unë nuk kam as çerekun

Kryeministri Edi Rama ka denoncuar sot një rast flagrant të mbingarkesës burokratike në një nga institucionet publike më problematike – ujësjellësit.

“Mund ta parafytyroni ju, për shembull, një zyrë drejtori të një ujësjellësi me 30 këshilltarë? Staf, këshilltarë, sekretarë… Ku di unë! Nuk ka zyra ime as çerekun,” deklaroi Rama me tone të ashpra.

Ai e përmendi si shembull konkret Drejtoria e Ujësjellësit të Tiranës (UKT), për të cilën tha se kishte një staf të fryrë në mënyrë të pajustifikuar dhe se kjo është vetëm një nga “çudirat” që kanë ndodhur ndër vite në sistemin e furnizimit me ujë.

“Ka më pak çudira sot në tërësi, por prapë ka shumë për një vend si Shqipëria që nuk e ka luksin të presë pafund që ujësjellësat të funksionojnë siç duhet,” shtoi Rama, duke kërkuar shpejtim të reformës në këtë sektor dhe konsolidim të ndërmarrjeve publike të ujit.

Sipas tij, nuk ka më vend për “mbajtje me hatër” apo strukturime fiktive që rëndojnë buxhetin dhe bllokojnë shërbimet bazë për qytetarët. /noa.al