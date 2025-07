Horoskopi i Paolo Fox për ditën e sotme, e premte 11 korrik 2025 – Parashikimet për të gjitha shenjat

Lexoni horoskopin e ditës sipas Paolo Fox për të zbuluar se çfarë ju rezervojnë yjet këtë të premte, 11 korrik 2025.

Parashikime të plota mbi dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin për secilën shenjë të zodiakut.

Yjet ndriçojnë dashurinë, punën dhe mirëqenien për çdo shenjë – nga balanca emocionale te vendimet që ndryshojnë jetën.

♈ Dashi

Ndihesh i ngarkuar dhe i lodhur nga stresi i ditëve të fundit. Kjo ndjesi mund të lidhet me përgjegjësi të tepërta në punë, por edhe me zhgënjime personale. Ka mundësi që të ndihesh i dëshpëruar për faktin që disa nga planet e fillimvitit nuk kanë shkuar ashtu siç kishe parashikuar. Sot është dita për të ruajtur energjinë dhe për të mos marrë mbi vete më shumë seç mund të përballosh. Përdor vendosmërinë tënde – një armë e fortë që nuk të ka munguar kurrë – për të ndjekur rrugë të reja që po shfaqen, edhe pse mund të jenë ndryshe nga ato që kishe imagjinuar. Disa gjëra janë mbyllur në mënyrë të papritur – mund të jetë një projekt, një marrëdhënie apo një bashkëpunim. Por ky qiell, megjithatë, flet për rinisje të reja. Edhe ndryshimet që vijnë pa dëshirën tënde, nëse i përballon me frymë pozitive, mund të bëhen mundësi për rritje. Në dashuri, Venusi është në anën tënde dhe nga sot deri të dielën emocionet janë në rikuperim. Nëse je vetëm, je më i hapur ndaj njohjeve të reja. Nëse je në çift dhe keni pasur vështirësi, është koha për të rindërtuar intimitetin dhe bashkëpunimin.

—

♉ Demi

Një ditë e mbushur me ndjeshmëri, por e udhëhequr nga logjika dhe nevoja për siguri. Ti nuk je nga ata që mjaftohesh me "dy zemra dhe një kasolle". Pavarësisht ndjenjave të forta, ke nevojë për stabilitet material dhe emocional. Që nga fundi i vitit të kaluar, duket se je përballur me një periudhë të çrregullt – ndryshime të papritura, zhvendosje apo paqartësi që të kanë detyruar të rimendosh shumë gjëra. Tani është koha për të krijuar një strategji të re: në punë mund të ndryshosh rol, të kërkosh një rritje page, ose të ndjekësh një pasion të vjetër. Në dashuri, gjithashtu ndjen nevojën për freski. Nëse je në një lidhje pa emocione, do kërkosh thellim ose ndryshim. Mos lejo që ankthi të marrë kontrollin – ndonjëherë për të fituar diçka të re duhet të heqësh dorë nga ajo që nuk të shërben më.

—

♊ Binjakët

Mendja jote është në formë të shkëlqyer: je i/e mbushur me ide dhe dëshirë për të vepruar. Me Mërkurin dhe Venusin që të favorizojnë, ke një avantazh të madh në komunikim dhe marrëdhënie sociale. Nëse punon në fushën e shitjeve, marketingut, mësimdhënies apo konsulencës, mund të arrish suksese të mëdha në këto ditë. Në dashuri, Venusi në shenjën tënde sjell njohje të reja për beqarët dhe ripërtëritje për çiftet. Është momenti ideal për të sqaruar keqkuptime, për të krijuar ura bashkëpunimi dhe për të ndërtuar marrëdhënie të reja me bazë të fortë. Për ata që vijnë nga një ndarje ose zhgënjim, tani është koha për të rilindur emocionalisht, pa presion, por me shpresë. Për ata që janë në një lidhje të fortë, mund të lindë një vendim i rëndësishëm si bashkëjetesa apo një udhëtim që sjell një pikë kthese. Çdo gjë është në favorin tënd – vetëm guxo dhe hapu ndaj të resë.

—

♋ Gaforrja

Je në një moment reflektimi të thellë, me emocione të forta dhe ndjeshmëri të lartë. Kjo fazë introspektive, ndonëse mund të sjellë pak trishtim, është thelbësore për të kuptuar më mirë veten. Në maj, shumë Gaforre kanë kaluar një krizë në çift ose ndonjë lloj zhgënjimi emocional. Tani, duhet të pyesësh veten: a ia vlen të vazhdosh? Fokuso energjinë te gjërat që kanë vërtet rëndësi dhe lë mënjanë stresin e kotë. Me Jupiterin që të mbështet, puna dhe reputacioni yt mund të shpërblehen. Një rritje page, një mundësi e re, ose një vlerësim do të vijnë si konfirmim i përpjekjeve të tua. Mos lejo që të tjerët të të ulin vetëbesimin. Je më i/e fortë nga sa mendon dhe tani është momenti për ta treguar këtë.

—

♌ Luani

Mos lër që tensionet e mbledhura të shpërthejnë këtë fundjavë. Nëse ka gjëra që të kanë shqetësuar gjatë javëve të fundit – qofshin mosmarrëveshje në dashuri apo pengesa në punë – tani është koha për t’i adresuar. Mos prit më: fole menjëherë. Qershori ka qenë emocionalisht i rënduar për shumë Luanë, ndaj tani është koha për të falur, për të qartësuar dhe për të rifilluar nga e para. Mos qëndro i/e bllokuar në emocione negative. Krenaria është një burim force, por edhe falja të çliron. Nga ana fizike, ndihesh i lodhur. Dëgjo trupin dhe bëj pushim kur të duhet. Kujdesu për veten: një ditë relaksi, një aktivitet që të sjell kënaqësi, mund të bëjë diferencën.

—

♍ Virgjëresha

Je në një periudhë të re të jetës – më e qetë, më e pjekur dhe më e vetëdijshme. Në të kaluarën je lodhur duke qenë gjithmonë perfekt, por tani po mëson të pranosh gjërat që nuk kontrollohen. Je ende një pikë mbështetjeje për të tjerët, por nuk po e sakrifikon më paqen tënde për hir të të gjithëve. Ky zhvillim emocional po të çon drejt vendimeve më të qarta. Nëse një marrëdhënie apo një projekt ka arritur në fund, do kesh guximin ta mbyllësh pa pendesë. Mundohu të largosh mendimet e errëta që e mbingarkojnë mendjen. Qetësia është përpara – mjafton të lësh pas atë që të rëndon. Je gati për një kapitull të ri, më të lehtë dhe më të vërtetë.

—

♎ Peshorja

Pas dy ditësh të mbushura me mendime dhe pasiguri, po afron një fundjavë më e lehtë dhe e ngrohtë. Yjet paralajmërojnë rritje të energjisë dhe entuziazmit që do të zgjasë deri të martën e javës tjetër. Ky është momenti për të mos vonuar më vendimet, sidomos ato që lidhen me dashurinë. Nëse diçka të shqetëson, apo nëse ke një dëshirë që ke mbajtur të fshehur, tani është koha për t’u përballur me të. Beqarët mund të bëjnë një takim interesant, ndërsa ata në çift ndjejnë nevojën për ta forcuar lidhjen përmes gjesteve të thjeshta, por domethënëse. Në punë, edhe pse mund të kesh rimarrë kontrollin mbi një aktivitet të pezulluar më parë, sërish ndihesh i lodhur dhe ndonjëherë i stresuar. Në muajt e fundit ke bërë ndryshime të detyruara, ndoshta për shkak të mospërputhjeve me disa persona. Tani, vendimet që merr kanë më shumë lidhje me ndjenjën e mërzitjes sesa me ndërtimin e diçkaje të re – por edhe kjo është pjesë e rritjes personale. Ndonjëherë, duhet të presim degët e thata që pema të lulëzojë sërish.

—

♏ Akrepi

Ke ende besim tek ata që të duan, por këshillohet më shumë kujdes dhe vetëmbrojtje. Në javët e fundit mund të jesh përballur me zhgënjime ose situata që të kanë bërë të dyshosh për njerëzit dhe për disa vendime që ke marrë. Shumë Akrepë po mendojnë të ndalojnë një angazhim profesional apo përgjegjësi që kanë mbajtur për vite me radhë, shpesh me sakrifica të mëdha. Po kupton se jeta nuk mund të jetë vetëm punë dhe tensione – edhe ti meriton gëzim, lehtësi dhe pozitivitet. Në këtë periudhë mund të hysh në kontakt me njerëz të rinj dhe projekte të freskëta që do të vlerësojnë talentin dhe thellësinë tënde shpirtërore. Gushti sjell më shumë pasion – edhe pse tani dashuria mund të duket e vakët, lidhjet serioze mund të forcohen përmes një bashkëjetese ose martese deri në fund të verës. Nëse ndihesh i bllokuar emocionalisht, përpiqu të mos izolohesh: jepi vetes leje për të jetuar, për të ndjerë, për të dalë jashtë zonës tënde të rehatisë. Mund të befasohesh në mënyrë pozitive.

—

♐ Shigjetari

Yjet të japin energji të jashtëzakonshme, sidomos në fundjavë. Është momenti i duhur për të qenë ambicioz, për të vënë qëllime të mëdha dhe për t’i ndjekur me guxim e besim. Në muajt e kaluar të këshillova të mos i besoje projekteve që nuk të bindnin plotësisht – por tani situata ka ndryshuar: qielli të mbështet fuqishëm. Nëse një projekt është mbyllur së fundmi, mos e shiko si dështim: shpesh një kapitull mbyllet që të hapet një tjetër më i mirë. Mund të duket i dhimbshëm në fillim, por më pas do ta kuptosh që u çlirove nga një barrë që nuk të përkiste më. Ky horoskop të jep më shumë mundësi sesa pengesa – prano sfidat që më parë dukeshin të pamundura, udhëto, mëso, zhvillo veten. Në dashuri, kujdes vetëm ndaj lidhjeve që prej kohësh janë bërë të komplikuara ose me distanca emocionale.

—

♑ Bricjapi

Në punë je përballë zgjedhjeve të rëndësishme që kërkojnë përkushtim dhe sakrifica. Me afrimin e pjesës së dytë të vitit, ndjen presionin për të vendosur dhe frikën për të gabuar – edhe ata më të fortët nuk e shmangin këtë ndjesi. Por ti nuk je nga ata që dorëzohen lehtë: gjej mënyrën për të çliruar stresin e grumbulluar dhe shmang shpërqendrimet që mund të të pengojnë në arritjen e qëllimeve. Jeta ndonjëherë sjell surpriza pikërisht kur nuk i pret: mund të shfaqet një takim i rëndësishëm, një pasion i ri ose një ofertë që të shtyn të provosh diçka ndryshe. Në dashuri, muajt e fundit kanë qenë reflektues. Tani mund të hapesh ndaj një lidhjeje të re ose të rikthehesh tek një person që e kishe lënë pas dore. Zemra ka nevojë për ushqim të ri.

—

♒ Ujori

Ke plot ide dhe ambicie, por sot nuk është dita për të rrezikuar. Më mirë të ndalesh dhe të mendosh mirë për burimet që ke në dispozicion dhe për realitetin e projekteve që ke në mendje. Financiarisht, ky muaj sjell vështirësi: Mërkuri kundër sjell anulime ose vonesa në marrëveshje apo kontrata. Fokusi zhvendoset më shumë te ndjenjat sesa te çështjet praktike. Nëse ke përjetuar tensione në marrëdhënie, është momenti për të sqaruar situatën, për të folur hapur dhe për të dëgjuar tjetrin. Korriku mund të shërojë atë që qershori ka lënduar. Nëse je beqar, je më i hapur ndaj njohjeve që ndodhin rastësisht dhe që mund të bëhen të rëndësishme në muajt që vijnë. Megjithëse je shpesh i perceptuar si emocionalisht i largët, kur e kalon frikën e humbjes së lirisë, bëhesh partner shumë i përkushtuar.

—

♓ Peshqit

Në fushën profesionale, mund të ndodhë diçka e jashtëzakonshme, kur më së paku e pret. Ndoshta po përgatitesh për një projekt që nis ose përfundon në fillim të vitit tjetër – promovim, ndryshim pozicioni, apo edhe mundësi për të lëvizur në një qytet apo shtet tjetër. Në dashuri, lidhjet e forta nuk rrezikohen – besimi dhe ndershmëria janë baza të forta. Por për disa Peshq, disa marrëdhënie janë zbehur, qoftë nga distanca fizike apo emocionale. Nëse diçka duhet sqaruar, mos e shtyj – ndonëse ke shumë angazhime në punë, familje apo financa, edhe ndjenjat kanë nevojë për vëmendje. Polemikat lindin kur të tjerët ndihen të neglizhuar: kushto më shumë kohë atyre që të duan dhe bëhu më i pranishëm emocionalisht. Në punë, je në kulmin e kapaciteteve të tua – por në dashuri, këtë muaj duhet të tregohesh më i butë, më i kuptueshëm dhe më i gatshëm për dialog. /noa.al