‘E bëri sërish për herë të tretë’! Mediat italiane: Gjunjëzimi i Ramës para Melonit është kthyer në një ritual

ITALI- Kryeministri Edi Rama ka bërë xhiron e rrjetit në Itali dhe jo vetëm me uljen e tij në gjunjë para Giorgia Melonit, veprim të cilin e ka kthyer në traditë sa herë që pret ose pritet nga kryeministrja italiane.

Lidhur me këtë veprim të kryeministrit kanë shkruar edhe mediat italiane. "Libero Quotidiano" shkruan se kryeministri ashtu si në maj gjatë vizitës së Melonit në Tiranë, u gjunjëzua dhe sot para homologes italiane. Gjithashtu në artikull thuhet se vlerësimi mes dy liderëve u forcua edhe me marrëveshjen mes Romës dhe Tiranës zyrtarë mbi çështjen e migracionit.

"Ashtu si majin e kaluar gjatë vizitës së kryeministres Giorgia Meloni në Tiranë, kryeministri shqiptar mbërrin në Romë për seancën plenare të Konferencës për Rindërtimin e Ukrainës dhe gjunjëzohet para homologes së tij italiane. ama gjunjëzohet në mënyrë dramatike, me duart e kapura me njëra-tjetrën, para fotografëve dhe kamerave televizive që janë gati të kapin përshëndetjen e tij zyrtare me Kryeministren, mikpritësen. Pastaj përqafohen përpara se të shkëmbejnë disa fjalë të përzemërta. Vlerësimi midis dy udhëheqësve lindi vite më parë dhe u forcua nga marrëveshjet Romë-Tiranë mbi emigracionin. Një protokoll që ka zemëruar opozitën (dhe madje edhe disa avokatë). Kjo ndodh edhe sepse fyerja është e dyfishtë: Rama është socialist dhe aleat i Partisë Demokratike në Parlamentin Europian. Shkurt, jemi në prag të tradhtisë njerëzore dhe politike.", thuhet në artikullin e "Libero Quotidiano".

Një tjetër media, "Secoloditalia" shkruan se këtë veprim, Rama po e bën për herë të tretë. Në artikull thuhet se kryeministri e kishte përshëndetur Melonin në të njëjtën mënyrë gjatë takimit të tyre në Javën e Qëndrueshmërisë në Abu Dhabi më 15 janar, në të cilën pikë Meloni e qortoi me shaka për atë që bëri.

"Edi Rama e bëri përsëri: për herë të tretë, ai u gjunjëzua para Giorgia Melonit. Skena, e cila e ka përfshirë tashmë Kryeministrin shqiptar në të paktën dy raste, u përsërit në Konferencën për Rimëkëmbjen e Ukrainës, gjatë ceremonisë së mirëseardhjes së udhëheqësve vizitorë nga Kryeministri.

Kryeministri shqiptar e kishte përshëndetur Melonin në të njëjtën mënyrë gjatë takimit të tyre në Javën e Qëndrueshmërisë në Abu Dhabi më 15 janar (madje duke i dhuruar edhe një shall për ditëlindje), në të cilën pikë Meloni e qortoi me shaka: Duhet ta ndalosh këtë histori. Një sugjerim që Rama nuk e mori parasysh: në fakt, më 16 maj ai e bëri përsëri, duke e mirëpritur Kryeministrin në Tiranë në samitin e Komunitetit Politik Evropian.", thuhet në shkrimin e shoqëruar me video të Ramës dhe Melonit në Abu Dhabi.

Ndërkohë, Konferenca dyditore për Rimëkëmbjen e Ukrainës, ku Rama po merr pjesë është një nga forumet më të rëndësishme ndërkombëtare të këtij viti, në mbështetje të Ukrainës dhe rindërtimit të saj pas pasojave shkatërruese të luftës.

Pjesëmarrës do të jenë liderëve botërorë, përfaqësuesve të lartë të BE-së, G7-ës, organizatave ndërkombëtare, institucioneve financiare dhe sektorit privat, për të koordinuar ndihmën konkrete dhe investimet strategjike në sektorët kyç të Ukrainës.