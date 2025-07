UKRAINË- I riu i dobët me pantallona të shkurtra dhe një bluzë me kapuç po ecte qetësisht nëpër lagjen Kholosivskyi të Kievit të enjten në mëngjes, duke parë objektivin e tij teksa afrohej. Shënjestra ishte një burrë në të dyzetat, që ecte i shkujdesur drejt makinës së tij, i pavetëdijshëm se po jetonte momentet e tij të fundit. Objektivi ishte Ivan Voronykh, një oficer i lartë i shërbimit të inteligjencës ukrainase SBU, i cili mbante një çantë shpine dhe një çantë në dorën e majtë.

Sapo i riu iu afrua pesë metrave kolonelit ukrainas, ai nxori një pistoletë me silenciator, doli përpara dhe menjëherë filloi ta qëllonte, pothuajse nga afër. Sipas informacioneve të deritanishme, Voronikh mori të paktën pesë plumba – në videon e publikuar duket se ka më shumë – dhe një të shtënë përfundimtare nga i riu me kapuç, i cili menjëherë iku nga vendi i krimit.

🇷🇺🇺🇦⚡BREAKING – Ukrainian intelligence officer (SBU) Colonel Ivan Voronych, who had been accused of orchestrating multiple sabotage attacks inside Russia, was shot dead in Kyiv

CCTV footage shows a gunman firing five silenced shots before fleeing the scene. pic.twitter.com/PesJPrN1hu

— Monitor𝕏 (@MonitorX99800) July 10, 2025