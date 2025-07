Kush janë drejtorët që i dorëzuan letrën e dorëheqjes në tryezë Emiriana Sakos?

Durrës- Të gjithë drejtorët e Bashkisë së Durrësit kanë dorëzuar këtë të enjte dorëheqjet e tyre.

Kjo lëvizje nga ana e tyre erdhi pas vizitës së kryeministrit Edi Rama në bashkinë e qytetit bregdetar, i cili ashtu sikurse dhe në bashkitë e tjera të vendit, Vlorë e Fier, edhe në Durrës kërkoi që drejtorët të linin postet e tyre.

Një për një, të gjithë drejtët, i kanë vendosur në tryezë kryebashkiakes Emiriana Sako shkresën e tyre të dorëheqjes, ndërkohë që mësohet se brenda kësaj bashkie është ngritur një komision i përbërë nga kryetarja dhe disa deputetë të qarkut Durrës, të cilët do të vendosin në “sitë” të gjithë drejtorët me qëllim për të vendosur se kush prej tyre do të vijojë të qëndrojë në detyrë dhe kush jo.

Pas kësaj faze, pritet të nisë edhe procesi i ristrukturimit për drejtorët rajonalë dhe institucionet e tjera në varësi të pushtetit vendor.

Lista e drejtorëve të Bashkisë së Durrësit që kanë dhënë dorëheqjen:

Roni Shqiopa: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore

Meme Xhaferaj: Drejtoria e Shërbimit Social

Ardian Gurra: Drejtoria e Arsimit, Kulturës, Sportit, Rinisë dhe Komuniteteve Fetare

Oneda Deliallisi: Drejtoria e Auditit të Brendshëm

Ermal Lufo: Drejtoria Ekonomike

Ardian Iljazaj: Drejtoria e Shërbimeve

Valbona Qiriako: Drejtoria e Buxhetit

Lorenc Facja: Drejtoria e Projekteve dhe Infrastrukturës Publike

Lorenc Smajli: Drejtoria e Turizmit

Dhurata Gjoka: Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Robert Dervishi: Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit

Alneida Rroshi: Drejtoria Ligjore.

Kujtojmë se përgjatë ditëve të fundit kryeministri Edi Rama ka nisur një “tur” në të gjitha bashkitë e vendit.

Fillimisht u ndal në atë të Vlorës e më pas vazhdoi me Fierin e Durrësin. Kryeministri ka theksuar nevojën për energji dhe prurje të reja në administratë, si e vetmja mënyrë për t’u qasur sfidave të kohës.