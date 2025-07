Horoskopi i Brankos për ditën e enjte, 10 korrik 2025. Parashikimet për secilën shenjë të zodiakut

Të dashur miq të yjeve, mirë se erdhët në takimin e përditshëm me horoskopin e Brankos për ditën e enjte, 10 korrik 2025.

Lëvizjet e yjeve dhe planetëve janë të qarta për ata që dinë t’i lexojnë: Saturni na mëson durimin, ndërsa Venusi na flet për ndjenjat e zemrës.

Lexoni më poshtë se çfarë pritet sot në dashuri, punë dhe mirëqenie sipas shenjës suaj.

—

Dashi (21 mars – 20 prill)

Hëna në pozicion të favorshëm me Diellin tuaj ju jep qartësi mendore dhe vendosmëri. Është dita ideale për të zgjidhur një keqkuptim të vjetër apo për të shprehur një ide që po e mbani përbrenda. Në dashuri, çiftet gjejnë përsëri mirëkuptimin, ndërsa beqarët ndihen të trazuar, por kjo është shenjë se një takim i rëndësishëm po afron. Në punë, mos e teproni: një hap i sigurt është më i vlefshëm se dhjetë të nxituar. Dëgjoni instinktin, por mos harroni të jeni të matur.

Demi (21 prill – 20 maj)

Yjet ju këshillojnë të ulni ritmin. Mos u mundoni të kapni atë që po largohet, por përqendrohuni në çfarë keni tashmë. Në dashuri, nevojiten shenja vëmendjeje dhe përkujdesje. Në punë, një projekt kërkon durim dhe përpikëri. Saturni ju ndihmon të shikoni përtej fasadave: përdoreni këtë kthjelltësi për të shmangur vendime të nxituara. Ruani buxhetin në orët e pasdites. Mbrëmja do jetë e qetë dhe reflektuese, perfekte për pak pushim.

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Energjia pritet të jetë elektrizuese. Mendja juaj fluturon dhe idetë janë të shumta. Merkuri ju ndihmon në një takim apo intervistë të rëndësishme: shkëlqeni, por mos e ekzagjeroni. Në dashuri, një mesazh nga e kaluara mund të ngjallë emocione të harruara. Në çift, nevojitet më shumë dëgjim. Kujdesuni për trupin dhe pushoni mjaftueshëm. Mbrëmja është e mirë për të reflektuar dhe për të sqaruar mendimet. Lejoni mendjen t’ju udhëheqë, por mos harroni zemrën.

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Jeni në qendër të sezonit tuaj astrologjik dhe kjo ditë ju sjell emocione të thella. Hëna ndriçon ndjeshmërinë tuaj dhe ju bën më të dhembshur. Në dashuri, shpreheni lirisht: ndjenjat tuaja janë të pastra. Në punë mund të merrni një lajm të mirë që ju ngre humorin. Merrni kohë për veten: edhe një shëtitje apo një darkë me të afërm mund të jetë shërim për shpirtin. Sot, çfarëdo që dhuroni, do ju kthehet shumëfish.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Yjet ju vënë në qendër të vëmendjes dhe ju ndriçoni si gjithmonë. Një projekt merr formë ose merrni një lajm të mirë që ju gëzon zemrën. Në dashuri, çiftet ndajnë pasion dhe harmoni, ndërsa beqarët rrezatojnë joshje natyrore. Përdoreni këtë energji për të ndërtuar, jo për të sunduar. Mos u tregoni arrogantë. Mbrëmja është ideale për festë – edhe për të festuar veten tuaj.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Saktësia është arma juaj, por sot duhet t’i lini vend edhe intuitës. Një vendim i rëndësishëm kërkon më shumë zemër se logjikë. Në dashuri, flisni hapur, mos e mbani gjithçka përbrenda. Në punë, mos u përpiqni ta bëni gjithçka vetë: bashkëpunimi do sjellë fryte. Sot është ditë për të reflektuar mbi zgjedhjet e fundit. Mund të jetë koha për të ndërruar drejtim.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Do zgjoheni me një ndjesi lehtësimi. Një peshë shpirtërore largohet dhe vendin e saj e zë qetësia. Sot është dita e duhur për të forcuar marrëdhëniet. Në dashuri, ringjallja e ndjeshmërisë sjell emocione të bukura, edhe për beqarët që mund të marrin një ftesë surprizë. Në punë, një takim mund të sjellë frymëzim. Shmangni konfliktet dhe ruani ekuilibrin që ju karakterizon.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Jeni veçanërisht tërheqës sot. Yjet ju japin forcë për të marrë vendime, por kini kujdes të mos bëheni shumë të prerë. Në dashuri, dikush ju ndjek prej kohësh: lejojeni veten të njiheni, pa zbuluar gjithçka. Në punë, veproni me strategji, shmangni polemikat. Dëgjoni ëndrrat e natës: do përmbajnë mesazhe të rëndësishme. Intuita është dritë për ju sot – ndiqeni.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Yjet ju nxisin të shikoni përpara dhe të lini pas pengesat. Në dashuri, kërkoni sinqeritet: shprehni ndjenjat pa frikë. Në punë, mund të merrni një ofertë të re ose të ndryshoni drejtim. Kujdesuni për trupin: pushimi është i domosdoshëm për të rifituar forcën. Koha është e përshtatshme për të marrë vendime të guximshme. Ndiqni zemrën.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Hëna ju dhuron kthjelltësi të rrallë mendore. Sot është dita për të zgjidhur një çështje personale ose profesionale. Por mos lini pas dore dashurinë: një gjest i vogël dashurie mund të ndryshojë ditën e dikujt pranë jush. Në financa, mos nxitoni. Mbrëmja është e mirë për meditim apo lexime që ju qetësojnë.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Brenda jush po ndodhin ndryshime të rëndësishme. Sot mund të ndjeni nevojën për të rishikuar prioritetet tuaja. Në dashuri, mos u kënaqni me sipërfaqësoren: kërkoni thellësi. Në punë, kontrolloni mirë fjalët që thoni. Ndajeni kohën me një person të afërt për të sqaruar një keqkuptim. Natën mund të keni ëndrra me kuptim të veçantë.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Emocione të thella dhe krijimtari e frytshme e karakterizojnë këtë ditë. Në dashuri, çiftet ndajnë ndjeshmëri të veçantë. Beqarët? Mos kini frikë të hapeni – fati ka surpriza. Në punë, jeni të frymëzuar, por mos lini pas dore detajet. Mbrëmja është perfekte për reflektim të thellë – shkruani ndjenjat tuaja. /noa.al