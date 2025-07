Horoskopi i Paolo Fox për sot, e enjte 10 korrik 2025 – Parashikimi i plotë për çdo shenjë

Lexo çfarë kanë rezervuar yjet për ty sot sipas Paolo Fox. Parashikime të hollësishme për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin për të 12 shenjat.

Një ditë që kërkon vendosmëri dhe qartësi, por që mund të sjellë edhe kthesa pozitive.

Zbulo se çfarë të sjell kjo ditë në marrëdhënie, punë dhe mirëqenie sipas Paolo Fox.

Dashi

Yjet të këshillojnë të mbash nën kontroll situatat që lidhen me punën, marrëdhëniet familjare dhe çështjet praktike. Horoskopi sot është disi i trazuar: ka pasur ndarje, keqkuptime dhe largime nga persona që dikur ishin të rëndësishëm për ty. E ke zakon të thuash gjithçka mendon pa dorashka, dhe kjo të ka futur në vështirësi, por gjithmonë ke qëndruar besnik ndaj vetes. Sot nevojitet pak më shumë fleksibilitet: shmang polemikat dhe tensionet, mos i merr gjërat shumë personalisht. Është e rëndësishme të kuptosh edhe këndvështrimin e të tjerëve. Një fjalë e thënë me qetësi mund të shmangë një përplasje të panevojshme. Dikush mund të të kërkojë sqarim – jep përgjigje të ndershme, por me më shumë diplomaci se zakonisht.

—

Demi

Duhet të ndërtohesh sërish mbi baza të reja – sidomos në punë dhe mënyrën si e trajton përditshmërinë. Nëse muajt shkurt-prill kanë qenë të vështirë emocionalisht ose profesionalisht, tani është koha të ndryshosh qasje, të rinovosh rrugën tënde. Nuk është e thënë të ndërroni profesion, por edhe një riorganizim i vogël mund të sjellë përfitime të mëdha: ndryshime në prezantim, bashkëpunime të reja, rifreskim idesh. Vera është periudha e kthesës – prano ndryshimet me hapje mendore. Në dashuri mund të vijë një befasi pozitive: tërhiqesh nga njerëz të ndryshëm nga zakonisht, ose rilind një marrëdhënie. Edhe në aspektin ekonomik ka mundësi të reja, por zgjidhjet vijnë vetëm nëse ruan këmbët në tokë.

—

Binjakët

Venusi në shenjë e bën më të lehtë komunikimin dhe marrëdhëniet. Korriku është muaj i favorshëm për të rishikuar një projekt që nuk funksionoi, ndoshta thjesht duke ndryshuar orarin apo mënyrën e zbatimit. Sot ke mundësi të shkëlqyera për sukses profesional: nëse një derë është mbyllur, do të hapet një portë më e madhe. Aftësia jote për të mësuar dhe për t’u përshtatur është çelësi. Zgjero rrethin social, hyr në ambiente të reja, ndjek kurse, merr pjesë në aktivitete krijuese. Në dashuri, sharmi yt është në kulm: ke mundësi për takime të këndshme ose për të ndezur sërish një lidhje të ftohur. Kujdes të mos shpërndahesh shumë – përqendrohu te qëllimet që vërtet të sjellin zhvillim personal.

—

Gaforrja

Ki kujdes nga provokimet. Si shenjë e ndikuar fort nga Hëna, sot ndjeshmëria jote është në rritje dhe kjo të bën të prekshëm ndaj çdo tensioni. Hëna në kundërshtim sjell luhatje humori dhe ndërlikime në marrëdhënie. Në dashuri duket sikur emocionet janë fjetur, por ëndrrat janë të gjalla – dhe Jupiteri do të të ndihmojë t’i realizosh, sidomos në fushën krijuese dhe profesionale. Mërkuri të mbështet për zgjidhje praktike: mund të vijë një pagesë apo përfitim i vogël. Besoj intuitës – ajo do të të tregojë drejtimin. Edhe pse ndihesh i ngarkuar, merre kohën për t’u kujdesur për veten dhe për të qëndruar pranë njerëzve që e njohin thellësinë e shpirtit tënd. Mos e neglizho nevojën për dashuri dhe përkëdhelje.

—

Luani

Të duhet një moment qetësie. Edhe pse je zakonisht plot energji dhe ide, sot është më mirë të shmangësh provokimet, sidomos në dashuri. Qershori ka qenë muaj i vështirë për marrëdhëniet – tensionet dhe mungesa e komunikimit kanë lënë gjurmë. Korriku është muaj për të rikuperuar dhe ndërtuar besimin: fole me zemërhapur, mos ki frikë të shfaqësh ndjeshmëri. Në vend të xhelozisë apo përplasjes, ofro dialog dhe dëgjim. Në punë ndihesh pak i lodhur apo i pavendosur – një pushim, një udhëtim i shkurtër apo një aktivitet ndryshe mund të të rikthejë energjinë. Përdore këtë ditë për t’u riorganizuar për sfidat që po vijnë.

—

Virgjëresha

Hëna të ndihmon dhe të jep qartësi. Edhe pse ky gjysmëviti ka qenë sfidues, tani je më i kthjellët për të kuptuar çfarë ia vlen të vazhdosh dhe çfarë jo. Mos merr vendime të nxituara apo pa siguri – është koha për hapa të menduar mirë. Jupiteri është sërish në krahun tënd dhe të sjell më shumë optimizëm. Në dashuri, korriku mund të sjellë disa sprova, sidomos për çiftet që kanë kaluar periudha të ftohta. Duhet pjekuri dhe aftësi për t’u përshtatur. Nëse marrëdhënia është bërë monotone, sill diçka të re: një udhëtim, një projekt të përbashkët, një surprizë. Në punë, shmang përplasjet – qëndro diplomatik, sidomos nëse ka ndryshime në horizont.

—

Peshorja

Qielli sot mbetet disi i turbullt dhe ndikohet nga një ndjesi e lehtë, por e vazhdueshme melankolie. Një fazë reflektimi është e përshtatshme për ty – shpesh ndihesh rehat në vetmi apo kur përsiat mbi ndjesitë e tua, edhe nëse ndonjëherë kalon në ndjeshmëri të tepruar. Megjithatë, pas një periudhe izolimi emocional, vjen momenti për t’u ngritur sërish. Sot mungon energjia dhe dëshira për të vepruar, por fundjava parashikohet shumë më e favorshme, sidomos në dashuri. Nëse ke pasur tensione me partnerin, familjarë apo kolegë, përpiqu të mos reagosh me nervozizëm. Hëna është kundër, ndaj më mirë është të shmangësh vendime të rëndësishme dhe të shtysh çdo debat. Nga e shtuna, gjithçka përmirësohet: marrëdhëniet personale dhe ato profesionale mund të rikuperohen. Deri atëherë, kujdesu për veten – një shëtitje, një libër apo një darkë me miq të ngushtë do të të ndihmojnë të rigjesh qetësinë. Aftësia jote për të parë situatat nga disa këndvështrime do të jetë çelësi për të gjetur zgjidhje pa përplasje.

—

Akrepi

Në këtë ditë ndihen disa tensione – Mërkuri sjell dyshime për çështje financiare. Kush ka nisur një punë të re apo nuk ka marrë një konfirmim për vazhdim të pozicionit të mëparshëm, mund të ndjejë pasiguri. Por Mërkuri është planet që lëviz shpejt – kjo do të thotë se shqetësimet e korrikut nuk do të jenë më të tilla në gusht. Në punë, mund të ndodhin ndryshime strukturore: shefa të rinj, organizim tjetër, ose role të reja për ata që janë të punësuar; ndërsa për ata që punojnë për vete, kërkohet menaxhim më i kujdesshëm i burimeve dhe vendimeve. Në dashuri, Afërdita nuk është më kundër dhe kjo mund të sjellë një mundësi të re për ata që ende ndihen të lënduar nga e shkuara. Mos e mbyll veten – provo të njohësh njerëz të rinj, qoftë edhe thjesht për miqësi. Në familje mund të shpërthejë ndonjë tension, sidomos për çështje pasurish apo trashëgimie. Ruaje qetësinë, mos merr vendime të nxituara dhe konsultohu gjithmonë me dikë të besuar.

—

Shigjetari

Shiko drejt fundjavës me entuziazëm – nëse ke dëshirë të flasësh për ndjenja apo të takosh dikë të veçantë, fillo të veprosh që nga pasditja e së premtes. Saturni, tashmë në një pozicion të favorshëm për ata të lindur në fund të nëntorit, sjell energji të re për të çuar përpara projekte të rëndësishme. Nëse më parë kërkesat e tua nuk janë marrë seriozisht, që nga qershori ka nisur një lëvizje pozitive dhe tani gjithçka është në zhvillim. Vetëm në dashuri ka disa pasiguri – nuk do të ketë përplasje të mëdha, por disa prova duhet kaluar. Nuk të pëlqen mërzia ose marrëdhëniet që bëhen të zakonshme: nëse partneri duket i ftohtë apo i përqendruar vetëm te puna, mund të ndihesh i lënë pas dore dhe të kërkosh stimuj diku tjetër, qoftë në mendje apo realisht. Por kujdes: mos e ngatërro kërkimin për risi me një arratisje nga përgjegjësia. Në fushën profesionale është momenti për të ndërmarrë nisma të guximshme: paraqit ide, kërko mbështetje, dhe mos ki frikë nga sfidat. Optimizmi yt natyral do të të ndihmojë të kalosh çdo pengesë.

—

Bricjapi

Yjet sot janë intriguese dhe të japin mundësi për të rishikuar vendime të fundit. Por Hëna në shenjë, në kontrast me Saturnin, ashtu si dje, mund të sjellë edhe dobësi emocionale apo fizike. Kalimi i Saturnit dhe Jupiterit nuk ndryshon vendosmërinë tënde – ti gjithmonë ke qenë këmbëngulës – por tani duket sikur janë shfaqur pengesa të reja. Ndoshta puna jote nuk të frymëzon më, ose përgjegjësitë janë bërë të tepërta. Vullneti yt i hekurt do të ndihmojë për të kapërcyer edhe sfidat më të vështira. Mos ki frikë nga ndryshimet e mëdha – ndonjëherë duhet të ndryshosh rutinën apo të pranosh rreziqe për të përparuar. Mos e shpërfill shëndetin: bëj pushime të shkurtra për të rikuperuar energjinë. Në dashuri, fundjava sjell mundësi për afrim dhe riparim – jepi partnerit kohë dhe vëmendje, organizo një aktivitet të veçantë dhe mos u tremb të tregosh ndjenjat.

—

Ujori

Me Afërditën në krah, tërheq vëmendje dhe ke mundësinë të shkaktosh ngjarje apo ndryshime domethënëse. Korriku do të mbyllet në mënyrë mbresëlënëse, sidomos në dashuri. Dallimi me muajin e kaluar është i dukshëm: atëherë ishe përballë xhelozive, pasigurive dhe bllokimeve emocionale; tani, gjithçka qartësohet. Disa kanë ndryshuar rol, orientim, apo kanë vendosur të ndërmarrin një hap të madh në marrëdhënie. Afërdita ndikon pozitivisht edhe në fushën e punës dhe krijimtarisë: është momenti i duhur për të paraqitur projekte, për të shpikur diçka të re apo për të nisur bashkëpunime. Mos ki frikë të jesh vetvetja – origjinaliteti yt është forca më e madhe. Në dashuri, lejoje veten të përjetosh ndjenja të thella, por nëse dikush nga e kaluara kthehet, analizo mirë nëse vërtet ja vlen. E ardhmja është më e qartë tani dhe ditët që vijnë sjellin surpriza të këndshme.

—

Peshqit

Sot duket se dita sjell ide të mira: në plan të parë është fusha e punës që duket e favorizuar, ndërsa dashuria paraqet disa sfida. Jo të gjithë do të kenë debate me partnerin, por ndoshta puna do të të marrë aq shumë kohë dhe energji, sa do të ndihesh i largët emocionalisht. Rëndësi ka të kesh pranë një njeri që të kupton kur je i pasigurt dhe që nuk ushtron presion, por pret që ti të jesh gati. Personi ideal për ty tani është ai që të pranon pa paragjykime dhe të mbështet edhe në momentet kur vetë nuk e di çfarë do. Jeta sentimentale ndodhet në një pikë ku duhet të vendosësh: ta vazhdosh një lidhje që nuk të mbush më apo të hapesh ndaj njohjeve të reja. Ndërkohë, përqendrohu në sukseset profesionale: Mërkuri dhe Jupiteri ndihmojnë në nënshkrimin e kontratave, njohjen e merituar apo nisjen e projekteve kreative. Besoj intuitës tënde të mprehtë – ajo do të të udhëheqë drejt zgjedhjeve të drejta. Ruaj një ekuilibër mes punës, ndjenjave dhe kohës për veten. /noa.al