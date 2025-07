Njerëzit në Gjermani nuk mund të jetojnë më vetëm me një pagë!

Berlin, 10 korrik 2025 – Një numër në rritje i qytetarëve gjermanë po përballet me pamundësinë për të përballuar jetesën vetëm me pagën mujore, pavarësisht se janë të punësuar. Sipas të dhënave zyrtare të publikuara së fundmi, rreth 826,000 persona në Gjermani marrin ndihma shtetërore ("Bürgergeld") për të plotësuar të ardhurat e tyre, një rritje me 30,000 në krahasim me një vit më parë.

Ky fenomen ka ngritur shqetësime serioze në politikën gjermane, teksa kancelari Friedrich Merz ka deklaruar reformimin e sistemit të ndihmave si një nga prioritetet e qeverisë. Ai theksoi nevojën që puna të vlerësohet dhe të paguhet në mënyrë të drejtë, ndërsa opozita e majtë ka kritikuar varësinë e madhe të punëtorëve nga ndihmat sociale.

Pagat minimale, qiratë dhe kriza ekonomike

Pavarësisht se paga minimale është rritur në 12.82 euro, kjo shifër konsiderohet e pamjaftueshme për të mbuluar koston reale të jetesës. Një vendim i fundit parashikon rritjen graduale të saj në 13.90 euro më 1 janar 2026 dhe në 14.60 euro në vitin pasardhës, por këto masa shihen si të pamjaftueshme nga ekspertët dhe grupet e mbështetjes sociale.

Helena Steinhaus nga organizata “Sanktionsfrei” deklaron se rritja e çmimeve dhe qirave në Gjermani ka tejkaluar çdo përmirësim në pagën minimale. Vetëm në Berlin, qiratë u rritën me 8.5% në vitin e fundit, duke e bërë mbijetesën të vështirë për ata që punojnë me të ardhura të ulëta.

Puna me orar të shkurtuar dhe abuzimet me ndihmat

Ekonomistët theksojnë se një faktor kyç në këtë problem është përhapja e punës me orar të pjesshëm. Nga 826,000 përfitues të ndihmës shtetërore, vetëm 81,000 punojnë me kohë të plotë. Sipas tyre, numri i ulët i orëve të punës ndikon më shumë se paga për orë. Për më tepër, raportohen raste të abuzimeve, ku ndërmjetës të punësimit rekrutojnë punonjës nga vende më të varfra të BE-së, të cilët punësohen pjesërisht dhe përfitojnë ndihma sociale.

Familjarët dhe mungesa e kujdesit për fëmijët

Një tjetër arsye që shumë persona punojnë me kohë të pjesshme është nevoja për të kujdesur për fëmijët ose të afërmit. Më shumë se 300,000 fëmijë nën 3 vjeç nuk kanë akses në çerdhe, pavarësisht të drejtës ligjore. Kjo situatë i detyron prindërit të kufizojnë orarin e punës, duke i çuar drejt varfërisë dhe varësisë nga ndihmat.

Përplasja politike dhe e ardhmja e reformës sociale

Ndërkohë që Kancelari Merz përgatit reformën e "Bürgergeld", kritikët e akuzojnë se po synon të ulë përfitimet në vend që të përmirësojë kushtet e punës. Deputeti i së majtës Cem Ince deklaron se paga minimale aktuale është një “pagë varfërie” dhe se taksapaguesit po mbulojnë hendekun që lënë pagat e ulëta.

Në mes të këtij debati, Gjermania përballet me sfida serioze për të ruajtur një shtresë të mesme të qëndrueshme dhe për të garantuar që puna të jetë realisht shpërblyese, pa pasur nevojë për ndihma shtetërore për të mbijetuar.

