Paris SG turpëron Real Madrid. E mund me poker golash!

SHBA – Paris SG -Chelsea do të jetë finalja e madhe e Botërorit të Klubeve që po zhvillohet për herë të pare në Amerikë. Kampionët e Europës turpëruan Realin e Madridit në gjysmëfinale duke e turpëruar pasi i shkaktoi një humbje 4-0. Një ndeshje që u mbyll ende pa filluar mire pasi që në minutën e 8-të francezët e pan veten në avantazh të dy golave, të cilët erdhën me kontribut të rëndësishëm nga futbollistët e Realit me gabimet e tyre foshanjarake.

Në minutën e gjashtë ishte Asensio që gabon në stopimin e topit duke i dhënë shansin Fabian Ruiz që të zhbllokonte ndeshjen, ndërkohë që 2 minuta më pas erdhi rradha e Rudiger të turpërohej me një gabim të pabesueshëm nga preioni i Dembele i cili arriti të përfitojë dhe të shënojë golin e dytë.

Ndërkohë në miuntën e 24-t erdhi edhe goli i tretë për Parisin i cili sërish me Fabian Ruiz arriti të mposhtë Courtois. Me shifrat 3-0 u mbyllën 45 minutat e para, ku kishte një skuadër të qartë në fushë dhe të saktë në fushën e lojës që ishin parisienët dhe një Real Madrid i paqartë dhe iu pafuqishëm për të reaguar pavarësisht tentativave të yjeve të tij të cilët për asnjë moment nuk e vun në prove Donarumën.

E dyta filli me golin e katërt për PSG-n por këtë herë skuadrën e Alonsos e shpëton pozicioni jashtë loje i Doue. Gjithësesi pokeri kompletohet me Ramos në minutën e 88-të kur shënon golin e katërt për Parisin. Por gjatë gjithë këtij fraksioni loje kampionët e europës ishin superior me raste dhe me lojë duke e bërë Realin e Madridit të dukej një skuadër e vogël që largohet nga ky kompeticion i pare në drejtimin e Xabi Alonsos vërtetë nga faza gjysmëfinale, por me një pamje të shëmtuar.

Finalja e këtij edicioni të parë të Botërorit të Klubeve do të zhvillohet të dielën më 13 korrik në orën 21:00.