Ç’po ndodh? Ushtarë, armë e anije luftarake… Porti më i madh i Europës përgatitet për luftë me Rusinë

Porti më i madh i Europës po përgatitet për një konflikt të mundshëm me Rusinë, duke rezervuar hapësirë për anijet që transportojnë furnizime ushtarake dhe duke planifikuar se ku mund të devijojnë ngarkesat nëse shpërthen lufta.

Boudewijn Siemons, Drejtor Ekzekutiv i Autoritetit Portual të Roterdamit, i tha Financial Times se ata po koordinohen me portin fqinj të Antwerpit në rast se automjete dhe furnizime ushtarake britanike, amerikane dhe kanadeze mbërrijnë në port.

"Jo çdo terminal është i përshtatshëm për trajtimin e ngarkesave ushtarake. Nëse do të duhej të transportoheshin sasi të mëdha pajisjesh ushtarake, ne do të mbështeteshim te Antverpi ose porte të tjera për të marrë përsipër një pjesë të kapacitetit. Ne po e shohim gjithnjë e më shumë njëri-tjetrin si konkurrentë. Sigurisht, ne konkurrojmë aty ku duhet, por bashkëpunojmë kudo që të mundemi", tha Siemons.

Porti holandez përpunon rreth 436 milionë ton ngarkesa në vit, duke pritur 28,000 anije nga deti dhe 91,000 anije lumore nga Gjermania dhe zonat e thella evropiane. Antverpi sakaq përpunon 240 milionë ton ngarkesë në vit, duke e bërë atë portin e dytë më të madh në BE.

Masat e Roterdamit janë pjesë e një vale përgatitjesh për luftë që po zhvillohen në të gjithë Evropën. Bashkimi Evropian po harton një plan armatimi me vlerë deri në 800 miliardë euro, që synon ta bëjë unionin më të pavarur në mbrojtje, në përgjigje të kërkesave të Presidentit të SHBA-së Donald Trump, por edhe për të penguar agresionin rus.

Holanda, së bashku me aleatët e saj në NATO, është zotuar të rrisë shpenzimet e mbrojtjes në 5 përqind të PBB-së. Në maj, ministria holandeze e Mbrojtjes njoftoi se Roterdami do të duhej të ofronte hapësirë për të akomoduar më shumë anije që transportojnë ngarkesa ushtarake, me kërkesë të NATO-s.

Siemons tha se një ose më shumë anije do të mbeten të lidhura për disa javë, katër deri në pesë herë në vit, megjithëse vendndodhja mund të ndryshojë. Terminali i kontejnerëve në Roterdam është i vetmi vend në port ku është e mundur të transferohen municione në mënyrë të sigurt nga anija në anije.

Ushtrime ushtarake do të mbahen gjithashtu disa herë në vit. Porti kishte përvojë me pajisjet ushtarake, por edhe gjatë Luftës së Ftohtë nuk kishte një skelë të dedikuar për qëllime të tilla.

Antverpi, nga ana tjetër, merr rregullisht furnizime për trupat amerikane të stacionuara në Evropë. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, i paralajmëroi anëtarët e aleancës në qershor se Rusia mund të sulmonte njërin prej tyre deri në vitin 2030.

Porti i Roterdamit humbi rreth 8 përqind të fluksit të tij tregtar pasi BE vendosi sanksione ndaj Rusisë, të cilat Siemons i quan "një mësim tjetër", ndërsa u bën thirrje vendeve evropiane të grumbullojnë mallra kyçe, siç bëjnë tashmë me naftën.

"Duhet të bëjmë të njëjtën gjë me bakrin, litiumin, grafitin dhe disa lëndë të tjera të para kyçe. E kemi për naftë, por jo ende për gaz. Sigurisht, kemi disa fusha gazi në Evropë që mund ta mbulojnë pjesërisht këtë, por duhet ta shohim më gjerësisht qëndrueshmërinë strategjike. Sa elastike është shoqëria? Kjo bëhet gjithnjë e më e rëndësishme ndërsa bota bëhet më e paqëndrueshme", tha Siemons.

Ai shtoi se zonat përreth portit, për shkak të rrjeteve të zhvilluara të shpërndarjes, do të ishin të përshtatshme për furnizime të tilla. Një pjesë e rezervës strategjike të naftës holandeze ndodhet tashmë në Roterdam.

Të martën, Bashkimi Europian duhet të paraqesë një "strategji rezervash" që do të përfshijë ushqim dhe ujë, furnizime mjekësore, lëndë të para kryesore, pajisje energjie dhe strehimore, raporton Financial Times.