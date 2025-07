‘Një sfidë krejtësisht e re, pse jo?’ Djali i Silvio Berlusconit nuk përjashton një të ardhme në politikë

Romë, 9 korrik 2025 – Pier Silvio Berlusconi, nënkryetari ekzekutiv i grupit Mediaset dhe djali i ish-kryeministrit të ndjerë Silvio Berlusconi, ka lënë të hapur mundësinë e një angazhimi të ardhshëm në politikë, edhe pse aktualisht thekson përqendrimin e tij në biznes.

Në një deklaratë të bërë gjatë prezantimit të programacionit të ri të Mediaset, ai u shpreh se politika nuk është një objektiv për momentin, por as nuk e përjashton si mundësi në të ardhmen.

“Jam 56 vjeç, babai im ishte 58 kur hyri në politikë. Sot nuk kam asnjë qëllim dhe nuk mendoj për politikën, por duke parë drejt së ardhmes nuk e përjashtoj — siç nuk përjashtoj shumë gjëra të tjera — që në një moment të them: ‘E dini çfarë, një sfidë krejtësisht e re, pse jo?’”

Pier Silvio foli edhe për pasionin e tij për njerëzit e zakonshëm dhe marrëdhënien emocionale që ka me publikun italian.

“Kam një pasion të madh për njerëzit. Kur marr një traget për në Cinque Terre dhe njerëzit mblidhen rreth meje, e pyes veten: sa me fat jam që marr kaq shumë dashuri? Këtë pasion e ndiej fort, dhe ndonjëherë e ngatërroj me politikën… Por politika është kompromis, negocim, shumë më shumë se pasion”, u shpreh ai.

Deklaratat e tij kanë marrë një jehonë të menjëhershme në arenën politike, veçanërisht brenda radhëve të partisë Forza Italia, themeluar nga vetë Silvio Berlusconi. Sekretari kombëtar i partisë dhe ministri aktual i Punëve të Jashtme, Antonio Tajani, komentoi mundësinë e përfshirjes së Pier Silvios në politikë si një hap pozitiv:

“Ndoshta, por varet nga ai. Nëse e bën, do të ishte një gjë e shkëlqyer. A do të ishim të lumtur? Absolutisht. Njerëzit më të rëndësishëm hyjnë në betejë… Me emrin që mban, nëse vendos, kurdo që të vendosë, do të jetë gjithmonë një gjë pozitive.”

Në fund të fjalës së tij, Pier Silvio Berlusconi preku edhe një aspekt emocional, duke përkujtuar babanë e tij dhe rolin që ai do të kishte luajtur përballë krizave aktuale globale.

“E vlerësoj më shumë se më parë, më mungon më shumë se më parë. Po të ishte gjallë, do të kishte bërë gjithçka për të ndaluar luftërat në Ukrainë dhe Lindjen e Mesme. Nuk e di nëse do të kishte pasur sukses, por me siguri nuk do të kishte qëndruar duarkryq.”

Megjithëse për momentin nuk ka sinjale konkrete për një hap politik, deklaratat e tij kanë ndezur diskutimet në opinionin italian për një rikthim të mundshëm të familjes Berlusconi në skenën politike – këtë herë përmes gjeneratës së dytë.