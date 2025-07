Rama njofton 6 reforma të reja ligjore. Mes tyre uji, mbetjet, nafta e barnat

Kryeministri Edi Rama ka reaguar ashpër ndaj fenomenit të zaptimit të hapësirave publike dhe dhënies së lejeve me shkelje, duke njoftuar reformë të re ligjore për kontrollin e territorit.

Në një postim në “X”, Rama thotë se “toleranca ndaj tokave të zëna në kurriz të komunitetit apo lejeve me shkelje në kurriz të qytetit, që janë pranuar nga qeverisja vendore si bashkëudhëtare të jetës urbane, ndërkohë që inspektoriatet e mbrojtjes së territorit dhe policitë bashkiake janë bërë në të shumtën e rasteve pjesë e problemit, do të marrë fund”.

Më tej, numri një i kabinetit, thekson se ka nisur puna paralelisht me disa reforma të reja të shërbimit me ujë të pijshëm, të sistemit të pastrimit, të përpunimit të mbetjeve, të furnizimit të popullit me naftë e me barna, si edhe të shërbimit spitalor. Këto të fundit, sipas Ramës, do të jenë piketat e hyrjes në rrugën e mandatit tonë të katërt, për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Europian

Kujtojmë se që në nisje të këtij muaji, Rama ka paralajmëruar bizneset për rikthimin e hapësirave që janë zaptuar duke penguar kështu jetën e qytetarëve. Përndryshe do të përballen me gjoba, shembje të menjëhershme, gjykime administrative dhe penale për “krim mjedisor dhe dëmtim të pronës publike”.

Nga ana tjetër, ka nisur ristrukturimi në nivel vendor.

Pak ditë më parë, Rama shkarkoi 21 drejtorë të bashkisë Vlorë, duke i cilësuar si përgjegjës në keqmenaxhimin e territorit dhe tolerimin e ndërtimeve pa leje.

Në të njëjtën linjë, ai ka kërkuar edhe verifikim të strukturave drejtuese në Fier e Durrës.

Sot, 9 korrik, kreu i qeverisë u ka bërë thirrje të rinjve të aplikojnë për 600 vende praktike në administratë publike dhe institucione shtetërore.