Shokuese në Itali! I riu humb jetën pasi u thith nga motori i avionit

Itali- Një ngjarje e rëndë ndodhi mëngjesin e së martës në aeroportin Orio al Serio në Bergamo, ku një person humbi jetën pasi u përplas me motorin e një avioni në lëvizje. Për pasojë, trafiku ajror u pezullua për rreth një orë e gjysmë, duke shkaktuar anulimin e tetë fluturimeve në nisje dhe devijimin e gjashtë fluturimeve në mbërritje, të cilat u drejtuan drejt Veronës dhe Malpensës. Fluturimet u pezulluan në orën 10:20 dhe rifilluan normalisht rreth mesditës.

Sipas informacioneve të para, viktima është një burrë rreth moshës 35 vjeç, i cili nuk ishte as pasagjer dhe as punonjës i aeroportit. Ai thuhet se ka hyrë në mënyrë të paligjshme në zonën e brendshme të aeroportit, duke përdorur një derë sigurie në zonën e dorëzimit të bagazheve, e cila kohët e fundit ishte zgjeruar. Burri është ndjekur nga një punonjës i aeroportit dhe një agjent i policisë së kufirit, por ai ka arritur të shkojë deri në pistë, ku është përplasur me një nga motorët e avionit që po kryente manovrën e “pushback”, faza e përgatitjes për nisje.

Avioni i përfshirë në incident ishte një Airbus A319 i kompanisë Volotea, që do të nisej drejt Asturias, në veriperëndim të Spanjës.

Ndërkohë, SACBO, kompania që menaxhon aeroportin, në një deklaratë nuk e përmendi drejtpërdrejt ngjarjen, por theksoi se po kryhen hetime për të sqaruar rrethanat. Një burim aeroportual ka konfirmuar për mediat italiane se bëhet fjalë për një vetëvrasje të dyshuar.

Autoritetet kanë identifikuar një automjet të parkuar pranë zonës së mbërritjeve, i cili dyshohet se i përket viktimës.