LAÇ- Tregtarët ambulantë ne qytetin e Laçit kanë dalë përpara Bashkisë se Kurbinit, duke protestuar pasi u është kërkuar largimi nga hapësirat ku ushtronin aktivitetin e tyre prej vitesh. Tregtarët kërkojnë zgjidhje nga autoritetet lokale dhe shprehen se janë pa asnjë mundësi për të siguruar të ardhura për familjet. Ata theksojnë se vendimi i bashkisë për t’i larguar është i padrejtë dhe i menjëhershëm, pa ofruar ndonjë alternativë tjetër për sistemim.

“Kam 15 vite shitëse ambulante, merrem me shitjen e rrobave. Burrin e kam me dializë. Ne kemi dalë për hall jo për qejf.Dje më erdhi policia dhe më tha ose hiqi rrobat nga aty ose do t’i marrim e do ti hedhim te kamionçina. Bashkia nuk po na jep rrugëzgjidhje, nuk kemi përkrahje”, tha një shitëse ambulante.

Ndërsa një tjetër shitës ambulant u shpreh se ka shtatë vite që punon aty dhe paguaj 180 mijë lekë qira. Gjithashtu ai theksoi se është pa përkrahje sociale dhe pa asnjë lloj ndihme ekonmike.

Kemi dalë më protestë sepse dje policia bashkiake na tha që duhet të largohemi sepse kemi zënë hapësirat publike. Kam shtatë vite që punoj aty, shes thuajse në trotuar afër urës dhe paguaj 180 mijë lekë qira. Jam pa përkrahje sociale, pa asnjë lloj ndihme ekonmike. Ne mbahemi me shitjet që bëjmë”, tha një tjetër.

Po ashtu në tjetër shitës ambulant u shpreh se se ka 16 anëtarë në familje dhe gruan e ka sëmurë. Ndër të tjera shitësi tha se bashkia nuk i ka ofruar asnjë zgjidhje.

“Kam 16 anëtarë në familje, gruan e kam sëmurë. Bashkia nuk na ka ofruar asnjë zgjidhje. Ku do të shkojmë ne, asnjë lloj të ardhure nuk kemi”, tha një shitës ambulant.