10 kuintilionë dollarë/ Asteroidi që mund të bëjë çdo njeri në Tokë miliarder

NASA dërgoi një raketë për të hetuar një asteroid me vlerë 10,000,000,000,000,000,000 dollarë që hipotetikisht mund ta shndërronte çdo person në Planetin Tokë në miliarderë. Punonjësit e saj kanë thënë deri më tani se gjithçka po shkon sipas planit.

Asteroidi quhet Psyche dhe ndodhet në rripin kryesor të asteroideve midis Marsit dhe Jupiterit.

Ka kaq shumë elementë dhe minerale të rralla saqë nëse do të mblidheshin dhe vlerësoheshin në Tokë me ritmin aktual që janë, do të vlenin 10 kuintilionë dollarë, që është shumë, shumëfish i vlerës së ekonomisë botërore.

U zbulua nga astronomi italian Annibale de Gasparis më 17 mars 1852, i cili e emëroi sipas perëndeshës greke të shpirtit, e cila lindi e vdekshme dhe u martua me Erosin (i njohur më mirë me emrin e tij romak Kupid), perëndinë e dashurisë.

Ndonjëherë quhet 16 Psyche sepse ishte asteroidi i gjashtëmbëdhjetë që u zbulua.

Arsyeja për vlerën e tij vërtet të paimagjinueshme është se besohet se është i përbërë nga elementë, përfshirë platinin dhe paladiumin, të cilët janë thelbësorë për makinat dhe elektronikën këtu në Tokë.

Përbërja e asteroidit të çrregullt në formë patateje, i cili ka një sipërfaqe prej 64,000 miljesh katrorë (165,800 kilometra katrorë), ka të ngjarë të përmbajë midis 30 dhe 60 përqind metal, sipas NASA-s .

Ekspertët e agjencisë besojnë se, në fakt, është bërthama e ekspozuar nikel-hekur e një planeti të hershëm (i njohur edhe si planetesimal) – një nga blloqet ndërtuese të sistemit tonë diellor.

NASA lëshoi ​​me sukses një raketë për të udhëtuar drejt saj më 13 tetor 2023 dhe pak më shumë se një vit më vonë, një numër punonjësish të NASA-s që punojnë në projekt thanë se gjithçka po shkon sipas parashikimeve.

“Në zemrën time, ajo që do të doja vërtet që të ishte e mundur është që misioni ynë të ishte një mision që ndezi tek kaq shumë njerëz emocionin e dëshirës për të parë të panjohurën”, tha Lindy Elkins-Tanton, hetuesja kryesore e Misionit Psyche në NASA.

“Zot i madh, prit derisa të arrijmë atje.”