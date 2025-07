Zbardhet pas 17 vitesh misteri i vrasjes makabre të mësueses në Padova! ADN-ja çon te një grua shqiptare

Falë përparimeve në teknologjinë e analizës së ADN-së, autoritetet italiane kanë rihapur një çështje të pazgjidhur që kishte mbetur në heshtje për 17 vjet: vrasja misterioze e Maria Pellegrinit, një mësuese në pension, e cila u gjet e mbytur në dhjetor të vitit 2008 në shtëpinë e saj në Casalserugo, në provincën e Padovës.

Gruaja 78-vjeçare u gjet pa jetë në shtrat, me një qese celofani të mbështjellë rreth fytyrës dhe të siguruar me shirit ngjitës – një detaj kyç që po sjell kthesën më të madhe në hetim. Falë analizave të reja të ADN-së, të kryera mbi shiritin ngjitës të përdorur nga autori i dyshuar, prokuroria ka identifikuar një përputhje të mundshme me një shtetase shqiptare 47-vjeçare, aktualisht në burg për vjedhje.

Kjo shtetase është futur zyrtarisht në regjistrin e të dyshuarve për vrasje dhe çështja po trajtohet tashmë me një raport të ri ekspertize, i cili do të kryhet në prani të këshilltarëve të të afërmve të viktimës dhe të të dyshuarës.

Në kohën e vrasjes, Maria Pellegrini njihej si një grua me një pasuri të konsiderueshme në pasuri të paluajtshme, të cilat i administronte vetë. Edhe pse nuk mbante me vete bizhuteri apo shuma të mëdha parash, një nga pistat kryesore të hetimit mbeti ajo e një grabitjeje të dështuar.

Në vitet që pasuan, familjarët e viktimës kanë bërë disa thirrje publike për ndihmë, përfshirë edhe një apel në emisionin “Chi l’ha visto” në vitin 2021. Tani, pas shumë pritjesh dhe misteresh, teknologjia mund të ndihmojë në zbardhjen e një prej krimeve më të errëta të dekadës së kaluar në provincën e Padovës.