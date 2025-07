Temperaturat ekstreme, Greqia mbyll Akropolin

Greqia po përballet me të nxehtë ekstrem, duke detyruar autoritetet të mbyllin edhe Akropolin.

Ministria e Kulturës në Greqi njoftoi se monumenti i njohur në Athinë do të mbyllet nga ora 13:00 deri në 17:00, sipas kohës lokale. Temperatura deri në 42 gradë Celsius priten të martën në disa pjesë të Greqisë, ndërsa për disa rajone është shpallur alarmi i nivelit katër për zjarre, që nënkupton rrezik shumë të lartë.

Mbyllja e Akropolit të martën, kur në qytet priten temperatura deri në 38 gradë Celsius, nuk ndodh për herë të parë. I nxehti ekstrem e ka detyruar mbylljen e këtij atraksioni të njohur edhe në qershor e në korrikun e kaluar.

Autoritetet thanë se mbyllja bëhet për “sigurinë e punëtorëve dhe vizitorëve” në këtë vend, i cili vizitohet nga dhjetëra mijëra njerëz çdo ditë. Gjatë vitit 2024, atë e vizituan gjithsej 4.5 milionë njerëz.

Ministria e Punës e Greqisë ka vendosur tashmë edhe një ndalesë të detyrueshme të punës për pesë orë për punëtorët që punojnë jashtë, në zonat ku temperaturat pritet të jenë të larta.

Vala aktuale e të nxehtit do të vazhdojë deri të mërkurën, me temperatura që do të arrijnë deri në 40-42 gradë Celsius në jug të vendit. Pastaj, nga e enjtja, temperaturat pritet të bien gradualisht.