Bayern Munich njofton operacionin me sukses të Jamal Musialës

Bayern- Koha dhe rehabilitimi do të bëjnë pjesën tjetër. Pasi pësoi frakturë në fibulën e majtë të shtunën kundër PSG-së në çerekfinalen e Kupës së Botës për Klube gjatë një përballjeje me Gianluigi Donnarumman, Jamal Musiala "i është nënshtruar me sukses një operacioni ", njoftoi Bayern Munich në një deklaratë të lëshuar të hënën. Ai pritet të mungojë për katër deri në pesë muaj.

Mesfushori sulmues gjerman "do të fillojë seancat e tij të para të rehabilitimit nesër", njoftoi gjithashtu klubi bavarez.