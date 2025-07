‘Ja kush e çoi në burg Rigelsin’! Arrestimi i Noizyt në Zvicër, Stresi zbulon emrin

Pas raportimeve për arrestimin e reperit të njohur Noizy, ka reaguar menjëherë, Stresi.

Në një postim në Instagram, ai ka hedhur dritë mbi ngjarjen që ka çuar në këtë arrestim, duke zbuluar se bëhet fjalë për një incident të ndodhur verën e kaluar në një diskotekë, ku ishte përfshirë shtetasi zviceran, Medi Iseni.

Stresi, Noizy dhe Dj Crax dënohen me gjoba të majme për rrahjen e Medi Isenit, ja sa do paguajnë Stresi ka publikuar edhe imazhe të Mediut të dhunuar, duke shkruar se që nga përplasja me të, ai vetë nuk ka udhëtuar më drejt Zvicrës, nga frika se mos kishte ndonjë kallëzim ndaj tij.

Arrestimi i Noizyt në Zvicër/ Stresi zbulon EMRIN: Ja kush e

Sipas tij, konflikti mes Noizyt dhe Medi Isenit ka përfunduar me dhunë fizike dhe ky i fundit ka bërë denoncim edhe në Zvicër, duke çuar në pasoja ligjore.