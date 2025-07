Toka ndodhet në pikën më të largët nga Dielli, por pse është kaq nxehtë?

SHBA- Për njerëzit në hemisferën veriore të Tokës, kulmi i verës po afron. Ndërsa ende ka ditë me diell dhe të ngrohta përpara, planeti rrotullohet në pikën e tij më të largët nga Dielli. Në fillim të kësaj jave, Toka arriti në afel, pikën më të largët në orbitën e saj. Kjo do të thotë se ishte 4.8 milionë kilometra larg Diellit dhe kjo ndodh çdo vit në korrik.

Por, nëse planeti është më larg nga Dielli, a nuk duhet të jenë temperaturat e ajrit më të ulëta?

Shumë njerëz kanë tendencë ta shoqërojnë afërsinë me Diellin me nxehtësinë, kështu që duket e natyrshme të supozohet se stinët shkaktohen nga ndryshimet në distancën e Tokës nga Dielli. Megjithatë, kjo distancë ka pak të bëjë me të. Arsyeja e vërtetë për ndryshimet sezonale të temperaturës është se Toka është e anuar.

Planeti rrotullohet në një kënd prej 23.5 gradësh, që do të thotë se pjesë të ndryshme të tij marrin më shumë ose më pak dritë dielli, varësisht nga koha e vitit. Hemisfera Veriore është e anuar drejt Diellit në korrik, gjë që sjell më shumë dritë dite dhe më shumë nxehtësi. Nga ana tjetër, forma e orbitës së Tokës luan një rol më të vogël.

Edhe pse kjo formë është paksa ovale dhe jo një rreth i përsosur, ndryshimi midis pikës më të afërt dhe më të largët nga Dielli është relativisht i vogël. Toka është aktualisht 5.1 milionë kilometra më larg nga Dielli sesa ishte në fillim të janarit, kur arriti perihelionin, pikën e saj më të afërt.

Krahasuar me distancën e saj mesatare prej 145 milionë kilometrash, ky është një ndryshim prej vetëm 3.3%. Meqenëse rrezet e Diellit zgjerohen gjatë udhëtimit të tyre, edhe një ndryshim relativisht i vogël në distancë rezulton në një ulje prej 7% të sasisë së energjisë diellore që arrin në planet. Kjo është e papërfillshme në krahasim me efektin e pjerrësisë së Tokës.