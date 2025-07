Abuzimi me fondet e BE për bujqësinë, dy ish-ministra rrezikojnë të merren të pandehur në Greqi

Autoritetet greke kundër Pastrimit të Parave kanë njoftuar nisjen e një hetimi të gjerë për keqpërdorimin e fondeve të Bashkimit Europian për bujqësinë, që u shpërndanë për vite të tëra përmes agjencisë greke, OPEKEPE.

Sipas raportimeve në mediat e vendit fqinj, hetimi nuk do të përqendrohet vetëm te fermerët përftues, por edhe të kushdo që ka luajtur një rol ndërmjetësi në dhënien e subvencioneve.

Kreu i Autoritetit Karallambos Vurliotis ka deklaruar se nëse nga hetimet do të rezultojnë prova për pastrim parash, do të kalohet në sekuestrim asetesh.

Ai ka shtuar se do të bëhet një hetim ndërkufitar në këtë drejtim, në koordinim me Zyrën e Prokurorit Europian, me të cilën pala greke ka firmosur një memorandum bashkëpunimi.

Duket se hetimi ka shqetësuar shumëkënd, pasi me nisjen e tij u raportua një sulm kibernetik mbi faqen e Autoritetit, ndërkohë që ish-ministrat e Bujqësisë, Makis Voridis dhe Lefteris Avgenakis rrezikojnë marrjen si të pandehur.

Lidhur me këtë skandal, kryeministri i vendit Kyriakos Mitsotakis ka pranuar përgjegjësinë institucionale duke vënë në dukje se Athina zyrtare do të rishikojë shumëçka.

“Ka nevojë për një përpjekje më intensive për të instaluar një kulturë të re përgjegjshmëria dhe pranimi të ligjshmërisë, larg klientelizimit që i takon së shkuarës. A bëmë çdo gjë perfekt? Qartazi që jo. Ka shumë për t’u bërë dhe korrigjuar.”

Skandali ka bërë zhurmë të madhe në Greqi jo vetëm për shifrat e keqpërdorura, por sidomos për konfirmimin për të disatën herë se shteti grek funksion në të vërtetë mbi parime klientelizmi.

Pak ditë më parë këtë gjë e vinte në dukje në një editorial, gazeta “Kathimerini” që është pranë qeverisë greke, ndërkohë që dje opinionistja Maria Katsounaki vë në dukje se kjo mendësi është kaq e përhapur dhe vulgare saqë mund të shihet fare hapur edhe në ndryshimin e makinave nga fermerët kretanë që kanë qenë më të trajtuarit nga fondet e BE-së.

Ajo flet për një faturë prej qindra milionë eurosh, rreth 430 milionë të raportuara më herët, ndërkohë që në Kretë është vënë në lëvizje edhe Omertaja dhe hakmarrja për atë që do të bashkëpunojë me hetimet.

Ndodh kjo në një vend të Bashkimit Europian, me fondet e qytetarëve europianë, njësoj si skandali i IPARD në Shqipëri dhe fondet e rindërtimit për të cilat pati akuza të shumta.