Shqiptarët në Itali ende në ankth me sytë nga qarkorja e Sigurimeve

Romë, 6 Korrik 2025 – Me sytë nga qarkorja e shumëpritur e Institutit Italian të Sigurimeve Shoqërore (INPS), mijëra qytetarë shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Itali po përjetojnë ditë pritjeje me ankth, në pritje të konkretizimit të marrëveshjes dypalëshe mes Italisë dhe Shqipërisë për njohjen reciproke të kontributeve për sigurimet shoqërore.

Kjo marrëveshje, e nënshkruar kohët e fundit, synon të korrigjojë një padrejtësi historike për mijëra punëtorë shqiptarë që kanë vite pune të panjohura në Shqipëri përpara emigrimit dhe që, për shkak të mungesës së një traktati të tillë, nuk kanë arritur dot të plotësojnë kriteret për pension as në Itali dhe as në vendlindje.

Sipas marrëveshjes, çdo shtet do të paguajë proporcionalisht për pjesën e kontributeve të mbledhura në territorin e vet, duke mundësuar bashkimin e viteve të punës së shpërndara në dy vende të ndryshme. Kjo do t’u japë shumë shqiptarëve të drejtën për të dalë më herët në pension dhe për të kaluar nga pensioni social në pensionin e pleqërisë, i cili sjell përfitime më të larta, muajin e trembëdhjetë, të drejtën për të jetuar lirshëm jashtë Italisë, si dhe trashëgueshmërinë e pensionit për bashkëshortët.

“Kjo është një marrëveshje që rikthen dinjitetin për mijëra punëtorë që kanë kontribuar në shoqërinë italiane, por që nuk kanë mundur të gëzojnë të drejtat që u takojnë,” – shprehet Elena De Luca, përfaqësuese e patronazhit Ital-Asti, që po ndjek aktualisht qindra aplikime.

Shoqata Asti Diaspora, me në krye presidentin Giorgio Rubolino, ka qenë një nga mbështetësit më aktivë të kësaj nisme, duke e shtyrë përpara këtë projekt për vite me radhë.

Qarkorja e INPS, e cila pritet të publikohet në ditët në vijim, do të saktësojë procedurat teknike për aplikimin, si dhe do të lehtësojë procesin për patronazhet italiane që do të mund të bëjnë kërkesë për llogaritjen e pensioneve edhe për qytetarët shqiptarë që banojnë aktualisht në Itali, por kanë kontribute të deklaruara në Shqipëri.

Për shumë prej tyre, ky zhvillim do të shënojë një pikë kthese të vonuar, por jetike: kalimin nga një jetë e mbushur me punë të lodhshme fizike drejt një pleqërie me më shumë siguri dhe dinjitet.