Përmbytjet apokaliptike në Teksas, Trump nënshkruan ‘deklaratën e fatkeqësisë së madhe’

SHBA- Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar më herët se ka nënshkruar deklaratën që shpall gjendjen e "fatkeqësisë së madhe" në qarkun Kerr në Teksas, pasi rajoni përballet me shira të rrëmbyeshëm dhe përmbytje ekstreme që kanë vrarë dhjetëra persona.

Trump shprehet se administrata po vazhdon të punojë ngushtë me udhëheqësit shtetërorë dhe vendorë për të ndihmuar njerëzit e prekur nga fatkeqësia natyrore.

"Sapo nënshkrova një Deklaratë Fatkeqësie të Madhe për Qarkun Kerr, Teksas, për të siguruar që Ndërhyrësit e Parë të Guximshëm të kenë menjëherë burimet që u nevojiten. Këto familje po përjetojnë një tragjedi të paimagjinueshme, me shumë jetë të humbura dhe shumë të tjera ende të zhdukura. Administrata Trump vazhdon të punojë ngushtë me udhëheqësit shtetërorë dhe vendorë. Sekretarja e Sigurisë Kombëtare Kristi Noem ishte në terren dje me Guvernatorin Greg Abbott, i cili po punon shumë për të ndihmuar njerëzit e Shtetit të tij të Madh. Roja jonë e jashtëzakonshme Bregdetare e SHBA-së, së bashku me Ndërhyrësit e Parë të Shtetit, kanë shpëtuar më shumë se 850 jetë. ZOTI I BEKOFTE FAMILJET DHE ZOTI E BEKOFTE TEKSASIN!", shkroi Trump në Truth Social.

Numri i të vdekurve nga përmbytjet shkatërruese që goditën shtetin amerikan të Teksasit ka arritur në 69, sipas një raporti të ri nga autoritetet amerikane. Midis viktimave janë 21 fëmijë. Fatkeqësia ndodhi në festën kombëtare të SHBA-së, 4 korrik, dhe edhe sot ekipet e shpëtimit po kërkojnë njerëz të zhdukur nën rrënoja dhe baltë. Familje të tëra janë zhdukur. Në të njëjtën kohë, 11 vajza, përfshirë një udhëheqëse grupi, nga kampi i vajzave Camp Mystic, pranë lumit Guadalupe, janë ende të zhdukura (nga 27 që ishin më parë), tha sherifi i qarkut Larry Litha gjatë një konference për shtyp.