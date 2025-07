Pamje apokaliptike nga Teksas/ Numri i të vdekurve shkon në 59, rreth 30 fëmijë ende të zhdukur

TEKSAS- Numri i të vdekurve nga përmbytjet masive në Teksas, në jug të Shteteve të Bashkuara, është rritur në 59, sipas një raporti të ri nga autoritetet amerikane sot, ndërsa kërkimet vazhdojnë për të gjetur gati 30 fëmijë që ende rezultojnë të zhdukur.

Forca e ujit mori përpara shtëpi të tëra, ndërsa niveli i ujit në lumin Guadalupe u rrit me tetë metra brenda një ore. Qytetarët janë shprehurse mesazhi për evakuim mbërriti pas katastrofës. Ashpërsia me të cilën ndodhi gjithçka tregohet në videon e mëposhtme ku shihen qytetarët që vrapojnë për t’u larguar para se uji t’i mbulojë.

Përmbytjet u shkaktuan nga shirat e rrëmbyeshëm që pushtuan pjesë të Teksasit qendror të premten, Ditën e Pavarësisë për SHBA-në.

"Ne kemi identifikuar 43 vdekje në Qarkun Kerr", përfshirë 28 të rritur dhe 15 fëmijë, tha Sherifi i qarkut Larry Litha gjatë një konference për shtyp.

Litha shtoi se 27 fëmijë janë ende të zhdukur, nga rreth 750 që morën pjesë në një kamp veror të krishterë për vajza në brigjet e lumit Guadalupe. Pronari dhe drejtori i “Camp Mystic” është gjithashtu i vdekur, sipas faqes së internetit të qytetit të Kerrville, si dhe drejtori i një kampi tjetër aty pranë.

Katër persona vdiqën në Qarkun Travis për shkak të përmbytjeve, si dhe dy në Qarkun Burnett. Një person tjetër u vra në Qarkun Tom Green, thanë autoritetet lokale. Drejtori i Menaxhimit të Emergjencave në Teksas, Nim Kidd, tha se ekipet po kërkonin në lumin Guadalupe nga ajri, toka dhe uji për të mbijetuar ose të vdekur.

Guvernatori i Teksasit, Greg Abbott, shpalli gjendjen e fatkeqësisë natyrore për shtetin dhe kërkoi burime shtesë nga qeveria federale e SHBA-së. Në Kerrville dje, ujërat e lumit Guadalupe, i cili zakonisht është i qetë, po vërshonin me forcë, duke mbajtur pemë dhe mbeturina në rrugën e tyre.

Sekretarja e Sigurisë Kombëtare Kristi Noem tha se Presidenti Donald Trump dëshiron të “modernizojë teknologjitë” e agjencive të parashikimit të motit dhe parandalimit të fatkeqësive, ndërsa administrata republikane përballet me kritika për shkurtimin e ndjeshëm të fondeve dhe shkurtimin e qindra vendeve të punës.

E pyetur në lidhje me ankesat e banorëve që thanë se nuk u ishin dhënë paralajmërime në kohë për përmbytje, Noem tha: “Do t’ia paraqes shqetësimet e tyre qeverisë federale”.

Në vendin e Kampit Mystic, uji ishte tërhequr kryesisht dje, duke zbuluar shkatërrimin e madh, me makina të përmbysura ose të rrëmbyera nga ujërat dhe disa të ngulitura në pemë. Zonat ku ishin vendosur vajzat janë shkatërruar, dyshemeja është e mbuluar me baltë dhe dritaret janë thyer nga forca e ujit.

🚨#BREAKING: A life threatening flash flood emergency has been declared with multiple fatalities reported ⁰📌#Kerrville | #Texas

At this time, the National Weather Service in Texas has issued a flash flood emergency as life-threatening, catastrophic flooding is occurring in… pic.twitter.com/VS9H2o2HUh

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 4, 2025