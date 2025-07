‘Shko merr 150 euro dhe mos bërtit se ta çova 200’! Korrupsioni në Qafë-Botë, si doganieri i kërkoi para shqiptarit!

14 oficerët e doganave të arrestuar në Mavromat (Qafë-Botë) për ryshfet, u sollën në zyrën e hetuesit të Igumenicës të dielën në mëngjes.

Në një bisedë të dalë nga përgjimet, një zyrtar detyron një shtetas shqiptar që po kalonte rrugën të paguajë 150 euro, në vend që të lëshojë një gjobë prej 3.000 eurosh.

Përgjimet:

Punonjësi: Ju keni qenë në Greqi për 7 muaj.

Qytetari: Si?

Punonjësi: Shtatë muaj në Greqi.

Qytetari: E solli një kushëri.

Punonjësi: Ai nuk ka… Ai ka një shkelje. Po ta konfiskoj makinën, do të të vë një gjobë prej tre mijë. Lëri gjërat e tua, sill makinën këtu dhe… makinën vetëm. Ke një shkelje. Nuk mund të qëndrosh në Paxos për aq gjatë. Me një makinë shqiptare…. Sidoqoftë, ke një shkelje sepse je shtetas grek. Nuk ke të drejtë të kesh një makinë shqiptare. Punon dhe jeton në Paxos… Kudo që të të kap…

Qytetari: Shkëlqyeshëm, në rregull.

Punonjësi: Ulu, ulu në karrige, sepse do të kemi një problem këtu, nuk do të vish…. Do ta lësh makinën këtu…. shtatë muaj janë…

Qytetari: Jo jo!

Punonjësi: Thuaj të vërtetën tani. Mos bërtit tani, policët po të dëgjojnë. Ke shtatë muaj

Qytetari: Jo shtatë!

Punonjësi: Gjashtë?

Qytetari: Diku atje…

Punonjësi: A e di sa para janë këto? Tani ulu, ulu. A e di sa para janë këto? Mbi 3.000.

Qytetari: Në rregull?

Punonjësi: Po…. Shko te makina. Shko merr 150 euro, mos bërtit tani, që të mos të them 200. Nuk do ta shkruaj makinën.

Qytetari: A do të shkoj?

Punonjësi: Eja këtu, eja këtu. Nuk do të të marr 200. Shko merr 150… Do ta hedh letrën. Bëje copë-copë, shko merr 150 euro, bëje copë-copë dhe ik. Kur do të kthehesh, që të bëjmë një pyetje të mirë?… Do të të fus unë të martën.

Qytetari: U bë, u bë.

Punonjësi: … Megjithatë, mos qëndro më shumë se gjashtë muaj…

Qytetari: Jo.

Punonjësi: Nuk do të të them asgjë, do të më thuash që do të shkoj në Igumenicë. Ku po shkon, do të të pyes.

Qytetari: Do të shkoj në Igumenicë.

Punonjësi: Do të më thuash që do të shkoj në Igumenicë.