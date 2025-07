Pse nuk duhet të bëjmë dush me ujë të ftohtë gjatë valës së të nxehtit?

ANGLI- Shumica e njerëzve mendojnë se një dush i ftohtë do t’i ndihmojë të përballojnë valët gjithnjë e më intensive të të nxehtit, por ekspertët paralajmërojnë se kjo mund të bëjë më shumë dëm sesa dobi. Edhe pse uji i ftohtë mund të ofrojë një ndjesi lehtësimi, trupi mund të mos jetë duke e ulur temperaturën, shpjegon për The Conversation Adam Taylor, profesor i anatomisë në Universitetin e Lancaster në Mbretërinë e Bashkuar.

Të bësh një dush me ujë të ftohtë rrezikon të anashkalosh mekanizmat e brendshëm që i ndihmojnë njerëzit të ftohen. Për shembull, kur nxehemi shumë, truri u thotë enëve të gjakut të zgjerohen dhe të lejojnë më shumë gjak të rrjedhë më afër sipërfaqes, gjë që nga ana tjetër na ftoh. Megjithatë, kur ekspozohemi ndaj të ftohtit, enët e gjakut pranë lëkurës ngushtohen dhe rrjedha e gjakut zvogëlohet.

"Pra, për sa i përket ftohjes së trupit, bërja e një dushi të ftohtë ka efektin e kundërt të asaj që synohet, pasi më pak gjak do të rrjedhë në sipërfaqen e lëkurës. Kjo do ta mbajë nxehtësinë brenda dhe përreth organeve në vend që ta heqë atë", thekson Taylor.

"Në thelb, po e mashtroni trupin tuaj duke e bërë të mendojë se nuk ka nevojë ta ulë temperaturën, por përkundrazi ta mbajë atë", shton ai.

Në një rast më ekstrem, mund të shkaktoni pa dashje një reaksion nga shoku i të ftohtit. Kjo mund të nënkuptojë ndryshime dramatike në frymëmarrje, rrahje të zemrës dhe presion të gjakut.

“Bën që enët e gjakut në lëkurë (ato që vijnë në kontakt me ujin e ftohtë) të ngushtohen me shpejtësi dhe të rritet presioni i gjakut, pasi zemra duhet të pompojë gjak me rezistencë më të madhe. Taylor shtoi duke vënë në dukje se kjo mund të jetë veçanërisht e rrezikshme për njerëzit me sëmundje të arteries koronare dhe probleme të tjera shëndetësore të zemrës.

Sigurisht, dushet me ujë të ftohtë kanë përfitimet e tyre. Është treguar se ato forcojnë imunitetin ndaj ftohjes së zakonshme, përmirësojnë qarkullimin e gjakut, zvogëlojnë inflamacionin dhe rrisin metabolizmin. Por ato mund të mos jenë zgjidhja më e mirë për një valë të nxehti.