Krijimi i zonave të lira, si një mundësi për rritje të ndjeshme ekonomike

Kina do të mbështesë Zonat e Tregtisë së Lirë në përafrimin e mëtejshëm me rregullat ndërkombëtare ekonomike dhe tregtare me standarde të larta, si dhe në kryerjen e provave të hapjes institucionale të nivelit më të lartë, deklaroi asistent ministri i Tregtisë, Tang Wenhong, citon “Xinhua”.

Ai theksoi në një konferencë shtypi se vendi do t’i mbështesë këto zona në formulimin e listave negative për eksportin e të dhënave në më shumë fusha dhe në futjen e masave më mbështetëse për të promovuar rrjedhën efikase, të përshtatshme dhe të sigurt të të dhënave ndërkufitare.

Sipas ministrisë, në këto zona do të kryhen gjithashtu inovacioni institucional në fusha të përparuara si inteligjenca artificiale dhe financat e teknologjisë, për të krijuar një model për zhvillim me cilësi të lartë.

“Për të promovuar një nivel më të lartë liberalizimi dhe komoditeti në tregti dhe investime në zona, Kina do të intensifikojë testet e stresit të aksesit në treg dhe do të zgjerojë hapjen në mënyrë të rregullt në fusha të tilla si telekomunikacioni, interneti dhe kujdesi shëndetësor”,- tha Tang.

Deri më tani, në të gjithë vendin ka pasur rreth 379 arritje të inovacionit institucional të Zonave të Lira, duke mundësuar ndarjen e dividentëve të reformës dhe shijimin e fryteve të hapjes, sipas ministrisë.