“E ka bezdi të thotë që është fëmija im…”, Grida Duma rrëfehet si kurrë më parë për djalin e saj

Si rrallëherë moderatorja e Top Story Grida Duma ka folur për djalin e saj Darien, ndërsa ishte e ftuar në emisionin “Goca dhe Gra”.

Është një individ i përmasave të jashtëzakonshme në karakter të cilin unë e admiroj, u shpreh Duma për djalin e saj.

Grida Duma: Nuk kam reshtur së bëri një detyrë me veten, lirinë e tij, kam një problem me modelin shqiptar, të varësisë së fëmijëve ndaj prindërve, sidomos kur prindi është dikush, në shoqëri është dikush, fëmija mund të paraqitet me emrin e prindit që është dikush dhe merr diçka më shumë.

Darieni ka vite që nuk shfaqet në publik me mua, sepse bezdia e tij që të thotë në ambiente që jam djali i ka nisur katër ose pesë vite më parë, nëse në moshën 14 vjeç e kishte me qejf këtë gjë, tani edhe kur jemi në makinë bashkë dhe ka njerëz që më përshëndesin edhe nga xhami, ai ul kokën dhe shikon telefonin dhe unë ia di disa gjeste që kjo është hapësira jote, hapësira ime është një tjetër.

Është një individ i përmasave të jashtëzakonshme në karakter të cilin unë e admiroj. Kjo nuk do të thotë që unë sa herë ia them jo admirim si nënë, si individ, jo se është fëmija im. Sa herë ia them këtë i them që kjo nuk ndryshon gjë fare nga mënyra se si unë e konsideroj veten autoritet para teje. Unë tani nuk e pyes ku është, çfarë po bën, ai del në mëngjes ose ka rutinën e vet, kemi disa kohë që nuk e pyes fare se dua ta pyes nga toksina e mendësisë shqiptare ku jemi pafundësisht të ndërlidhur në përmasa që nuk ka higjienë mendore për të kuptuar që kur je i rritur ti do të shkosh të bësh betejën tënde.

Ke qenë një nënë e rreptë?

Grida Duma: Jo fare, gjithçka që unë jam në publik, nuk jam në jetën private.

Si je në jetën private?

Grida Duma: Sipas meje jam njeriu komod, jo se nuk jam kërkuese, por e dua shtëpinë ambientin më komod të njeriut.