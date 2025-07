‘Joshja e 9,000 eurove’ – Financial Times: Plani Aurora synon zhvendosjen e 500,000 palestinezëve nga Gaza

Një raport i Financial Times zbulon detaje tronditëse mbi një plan të mbështetur nga SHBA dhe Izraeli për të zhvendosur masivisht palestinezë nga Gaza, me ndihmën e firmës globale Boston Consulting Group.

GAZA – Një raport investigativ i gazetës britanike Financial Times ka zbuluar ekzistencën e një plani të koduar “Aurora”, i cili synon zhvendosjen e deri në 500,000 palestinezëve nga Rripi i Gazës. Plani është zhvilluar nga firma e njohur e konsulencës strategjike Boston Consulting Group (BCG) dhe është lidhur me një propozim të bërë nga ish-presidenti amerikan Donald Trump në shkurt të këtij viti.

Sipas dokumenteve të siguruara nga FT, plani përfshinte ofrimin e "paketave zhvendosjeje" me vlerë 9,000 dollarë për person, me një kosto totale rreth 5 miliardë dollarë. Përfshirja e BCG-së zgjati 7 muaj – nga tetori 2024 deri në maj 2025 – dhe përfshinte mbi një duzinë punonjësish, përfshirë drejtues të lartë të kompanisë.

Roli i Boston Consulting Group dhe reagimi pas zbulimit BCG, e cila ka ndihmuar edhe në krijimin e Fondacionit Humanitar për Gazën (GHF), një organizatë e mbështetur nga SHBA dhe Izraeli, ka qenë thelbësore në modelimin e këtij projekti. Megjithatë, pas publikimit të raportit, një zëdhënës i kompanisë deklaroi se projekti ishte i paautorizuar dhe se dy partnerë të lartë ishin shkarkuar për përfshirjen në të.

“Partneri kryesor e refuzoi projektin kategorikisht dhe kjo direktivë u shkel. Ne e hedhim poshtë këtë projekt,” tha zëdhënësi i BCG.

GHF dhe kritikat nga organizatat humanitare GHF është cilësuar nga Kombet e Bashkuara si një “gjethe fiku” që fsheh objektiva ushtarake, ndërkohë që organizatat ndërkombëtare të ndihmës kanë refuzuar të bashkëpunojnë me të. Sipas autoriteteve shëndetësore të Gazës, që nga fillimi i operacioneve në maj, forcat izraelite kanë vrarë mbi 400 palestinezë që përpiqeshin të arrinin në qendrat e shpërndarjes së ndihmës.

Trump dhe vizioni për “Rivierën e Lindjes së Mesme” Ish-presidenti Donald Trump, në një deklaratë të bërë në shkurt, e përshkroi planin si një mundësi për të transformuar Gazën në një destinacion turistik dhe zhvillimor. “Shtetet e Bashkuara do të marrin kontrollin e Rripit të Gazës… do të krijojmë vende pune, do ta zhvillojmë zonën dhe do ta bëjmë atë Riviera e Lindjes së Mesme,” u shpreh Trump, i shoqëruar nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu.