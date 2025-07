Profesor dhe baba i dy fëmijëve, identifikohet viktima që u qëllua për vd’ekje në Greqi

Athinë- Në mediat greke raportohet se është identifikuar 43-vjeçari i cili u vra në rrugën “Eirinis” në Agia Paraskevi të Greqisë, me të paktën tre plumba në qafë. Bëhet me dije se 43-vjeçari është me origjinë polake, profesor dhe baba i dy fëmijëve. Mësohet se policia greke arriti të identifikojë viktimën falë çelësave që ai mbante me vete, si dhe dëshmive nga personat e pranishëm në zonë.

Momentalisht, autori kryesor i dyshuar për vrasjen është ish-bashkëshorti i partneres së viktimës, i cili është në kërkim. Sipas dëshmitarëve, autori është larguar nga vendi i ngjarjes në këmbë, pasi ka qëlluar disa herë me armë drejt viktimës. Ende nuk është e qartë nëse ai kishte një mjet transporti të parkuar afër dhe u largua i vetëm, apo nëse ndonjë person tjetër e ndihmoi të ikë nga vendi i krimit.