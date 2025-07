Nuk ndalet Rama: Barrikadat shkulini vetë, para se të gjobiteni e të ndiqeni penalisht

Kryeministri Edi Rama ka ndarë një denoncim nga një qytetar, i cili ka dërguar disa pamje ku tregon se si lokalet kanë zaptuar hapësirat e përbashkëta të pallateve.

Rama shkruan se këto janë barrikadat tipike që duhen shkulur nga vetë ngulësit e tyre, përpara se sa bashkë me shkuljen t’u mbetet në dorë edhe fatura e gjobës, bashkë me ndjekjen penale.

“Miredita kryeminister!

Duke marre shkas nga aksioni qe keni nisur per zaptimin e hapesirave publike nga bizneset, bashkengjitur po ju dergoj nje video te kompleksit ASL ne Tirane, ne krah te spitalit te Neurokirurgjise, njesia nr 3, ku per ne si banore te kompleksit eshte e veshtire levizja per shkak se lokalet e kane shtrire veprimtarine e tyre edhe ne hapesiren e perbashket te pallatit. Video qe do ju dergoj e tregon qarte kete situate”.

