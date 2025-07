Zbulohet një qendër pro’stitucioni në Kavajë, arrestohen dy shtetase kineze, procedohen 6 ‘hallexhinj’ shqiptarë

Kavajë, 5 korrik 2025 – Një qendër e ushtrimit të prostitucionit është goditur nga Policia e Kavajës pas një hetimi dyjavor me metoda proaktive. Operacioni i koduar “Baza”, i zhvilluar nga Sektori për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme në bashkëpunim me komisariatin lokal, çoi në arrestimin e dy shtetaseve kineze dhe në procedimin penal të disa klientëve shqiptarë.

Dy shtetase kineze bien në pranga për ushtrim prostitucioni Në përfundim të hetimeve, u arrestuan në flagrancë dy shtetase kineze, përkatësisht C. Y., 42 vjeçe dhe Y. Sh., 41 vjeçe, të dyshuara për veprën penale “Prostitucioni”. Sipas autoriteteve, të arrestuarat kishin hyrë në Shqipëri me vizë turisti, por kishin marrë me qira një apartament në Qerret të Kavajës ku ushtronin aktivitetin e paligjshëm.

Procedohen në gjendje të lirë 7 shtetas shqiptarë Gjatë operacionit, 7 shtetas shqiptarë që dyshohet se kishin përfituar shërbime seksuale kundrejt pagesës, u proceduan penalisht në gjendje të lirë. Hetimet treguan se komunikimet mes palëve zhvilloheshin përmes rrjeteve sociale dhe pagesat për shërbimet varionin nga 80 deri në 200 euro.

Sequestrim parash dhe telefonash si prova materiale Gjatë kontrollit në apartamentin e marrë me qira, policia sekuestroi shuma parash në euro dhe dollarë, si dhe dy telefona celularë të përdorur për kontaktet me klientët. Aktiviteti i dy shtetaseve të huaja ishte i mirëorganizuar dhe me qëllim përfitimi financiar.

Dosja i kalon Prokurorisë së Durrësit Materialet procedurale u referuan në Prokurorinë pranë Gjykatës së Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme ligjore. Policia thekson se operacionet kundër veprimtarive të paligjshme do të vijojnë me intensitet në të gjithë vendin.