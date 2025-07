Inteligjenca artificiale diagnostikon katërfish më saktë se mjekët?!

Një sistem i ri i inteligjencës artificiale, i zhvilluar nga Microsoft në bashkëpunim me qendra kërkimore prestigjioze dhe partnerë teknologjikë si OpenAI, po cilësohet si një nga përparimet më të mëdha të dekadës në diagnostikimin mjekësor. Të dhënat e para të publikuara tregojnë se kjo teknologji është katër herë më e saktë në diagnostikimin e rasteve të ndërlikuara krahasuar me mjekët, duke hapur rrugë për një epokë të re në mjekësinë e personalizuar.

Çfarë është “Orkestruesi Diagnostikues” dhe si funksionon? Platforma më e fundit, e quajtur Diagnostic Orchestrator, përdor algoritme të avancuara të të mësuarit të thellë dhe modele të gjuhës natyrore (NLP), duke kombinuar disa nga modelet më të fuqishme në botë, përfshirë o3 të OpenAI, Gemini të Google, LLaMA të Meta-s dhe Grok të xAI.

Sistemi funksionon si një panel ekspertësh virtualë, i cili i bën pyetje pacientit, zgjedh analizat që duhen bërë dhe pas marrjes së rezultateve përpunon diagnozën përfundimtare. Kjo qasje imiton në mënyrë të detajuar logjikën klinike të një ekipi real mjekësh, duke tejkaluar testet klasike me alternativa të kufizuara (Microsoft AI Blog).

Rezultatet është katër herë më i saktë. Për të vlerësuar saktësinë dhe kapacitetin real, Diagnostic Orchestrator u testua mbi 304 raste klinike të publikuara në New England Journal of Medicine. Në këto teste, AI arriti një saktësi prej 85.5%, krahasuar me vetëm 20% të saktësisë së mjekëve të lënë pa burime shtesë, duke konfirmuar performancë katër herë më të lartë. Po ashtu, një studim tjetër tregoi se platforma diagnostikoi saktë 93% të rasteve të sëmundjeve të rralla dhe autoimune, duke ulur ndjeshëm rrezikun e diagnozave të gabuara.

Sistemi pritet të përdoret fillimisht në spitale universitare dhe qendra të specializuara diagnostike, me fokus te pacientët me sëmundje të rralla, raste të ndërlikuara ose simptoma atipike. Ai mund të propozojë analiza shtesë, të sugjerojë diagnoza alternative dhe të ndihmojë mjekët në hartimin e planit më të mirë të trajtimit. Ekspertët theksojnë se AI nuk synon të zëvendësojë mjekët, por të përmirësojë dhe të plotësojë punën e tyre. “Empatia, komunikimi me pacientin dhe familjarët, si dhe vendimmarrja në situata të vështira janë pjesë e ndjeshmërisë njerëzore dhe këto nuk mund të zëvendësohen nga makinat”-thuhet në deklaratën zyrtare të Microsoft AI.

Megjithatë, inteligjenca artificiale premton të ulë kostot, të përshpejtojë diagnostikimin dhe të lehtësojë presionin mbi sistemet shëndetësore globale. Mustafa Suleyman, drejtuesi i njësisë Microsoft AI, tha se kjo teknologji përfaqëson “hapi i parë serioz drejt superinteligjencës mjekësore” dhe parashikon që brenda 5–10 viteve të ardhshme, sistemi do të bëhet thuajse pa gabime. Megjithatë, Microsoft konfirmon se nuk është ende gati për përdorim klinik në shkallë të gjerë.