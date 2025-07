Çerekfinalet e Kupës së Botës për Klube fillojnë me Fluminense-Al Hilal, Chelsea-Palmeiras

SHBA – Pasi i tha lamtumirë Interit dhe Juventusit, Kupa e Botës për Klube rifillon dhe të gjithë sytë janë te çerekfinalet e garës. Fillon me Al-Hilal që do të sfidojnë Fluminense, ekzekutuesin e Interit. Vazhdon në të gdhirë me Chelsea-Palmeiras, derbin e Estêvão, që do të luhet në orën 3:00 të mëngjesit.

Fluminense-Al Hilal (ora 21:00)

Kushdo që priste Interin dhe Manchester Cityn në këtë çerekfinale u zhgënjye. Zikaltrit humbën 2-0 kundër Fluminense, të udhëhequr nga Renato Gaucho, i njohur në Itali dhe për tifozët e Romës si Renato Portaluppi, ndërsa ‘Qytetarët’ u mposhtën 4-3 në kohën shtesë nga Al-Hilal i Simone Inzaghit.

Një kryevepër e madhe taktike nga trajneri i Piacenzas, e arritur pa dy titullarë dhe me një qëndrim më mbrojtës, por me të njëjtat parime taktike: presion dhe shkëmbime në hapësira të ngushta. Tani Al-Hilal i tij ëndërron gjysmëfinalet, me dijeninë se janë në anën "favorizuese" të tabelës së rezultateve: në anën tjetër janë në fakt Bayern, PSG, Real Madrid dhe Borussia Dortmund.

Sauditët duan të vazhdojnë të surprizojnë dhe, me ish-Hamdallah si sulmues rezervë pas përjashtimit të Ligës Profesionale Saudite nga huazimi i tij nga Al-Shabab, ata do të përpiqen të kualifikohen. Inzaghi gjen Salem Al-Dawsarin dhe duhet ta aktivizojë menjëherë si titullar në formacionin e tij 4-3-3, së bashku me Malcom dhe Marcos Leonardo.

Po shkojmë drejt konfirmimit të Nasser Al-Dawsarit në mesfushë, me Milinkovic-Savic dhe Ruben Neve B, ky i fundit, ashtu si me Cityn, mund të zbresë prapa për të krijuar një mbrojtje me tre lojtarë. Pas Koulibaly me Tambakti dhe Cancelo-Renan Lodi në pjesën e jashtme, me Bounou që mbron shtyllat.

Megjithatë, te Flu, mbrojtësi i majtë René do të mungojë për shkak të pezullimit: Guga është një kandidat për ta zëvendësuar atë. Po shkojmë drejt rikthimit në formacionin 4-3-3, me Arias dhe Canobbio në pjesën e jashtme, ndërsa Hercules do të mbështeste Martinellin dhe Nonaton në mesfushë. Thiago Silva do të udhëheqë mbrojtjen, pas performancës së mahnitshme kundër Interit. Fluminense po garon për një gjysmëfinale ëndrrash dhe historike…

Chelsea-Palmeiras (ora 03:00)

Ata e kanë quajtur tashmë "Derbi i Estêvãos". Përplasja midis Chelseat dhe Palmeiras nuk do të jetë e lehtë për sulmuesin brazilian, i cili do t’i bashkohet "Bluve" pas Kupës së Botës për Klube: ai u ble pak kohë më parë dhe do të dëshirojë t’ia tregojë vlerën e tij Enzo Marescas, trajnerit të tij të ardhshëm.

‘Verdão’ eliminoi Botafogon në derbin brazilian dhe ëndërron gjysmëfinalen, duke eliminuar të vetmen skuadër evropiane të mbetur në këtë anë të tabelës: mposhtja e Chelseat do të thoshte fillimi i një gjysmëfinaleje tërësisht braziliane ose një duel kundër Al-Hilal të Inzaghit.

"Blutë", nga ana tjetër, duan të konfirmojnë rritjen dhe ngritjen e tyre në nivel ndërkombëtar, e cila filloi me fitoren e Ligës së Konferencës dhe vazhdoi me rikthimin në Ligën e Kampionëve . Ndeshja do të luhet në orën 03 të mëngjesit, midis të premtes dhe të shtunës, dhe të dyja ekipet do të jenë pa lojtarë të rëndësishëm.

Tre janë të pezulluar: Moises Caicedo te Chelsea, Gustavo Gomez (i përjashtuar) dhe Piquerez te Palmeiras. Abel Ferreira duhet ta ridizajnojë ekipin e tij, i katërti në Brasileirao: Micael është një kandidat për të luajtur përkrah Bruno Fuchs, një Mayke i mundshëm në të majtë me Giay në të djathtë.

Në formacionin 4-2-3-1, Rios dhe Martinez duhet të luajnë përpara mbrojtjes, me kolumbianin nën vëzhgim të veçantë nga Interi, ndërsa në vijën e tre të katërtave, Estêvão do të luajë me Mauricio dhe Allan në krah të tij: Paulinho , ekzekutuesi i Botafogos , do të fillojë nga stoli dhe Vitor Roque do të jetë ende qendërsulmuesi.

Chelsea përgjigjet me të njëjtin formacion, i cili mund të vendosë Lavia përkrah Dewsbury-Hall në mesfushë dhe Enzo Fernandez do të avancojë në vijën e tre të katërtave: në krahë, do të jenë Pedro Neto dhe Palmer, me Delap si sulmues.

Në mbrojtje, ColwilldheBadiashile, me James dhe Cucurella në pjesën e jashtme: një derë rrotulluese në këtë Kupë Bote, por Sanchez duhet të luajë. Shumë çështje për këtë ndeshje, të pritura me padurim nga të dyja ekipet.