Horoskopi i Paolo Fox për sot, e premte 4 Korrik 2025

Të dashur miq të yjeve, mirësevini në horoskopin e Paolo Fox për sot, e premte, 4 korrik 2025.

Kjo ditë është nën ndikimin e fuqishëm të Hënës dhe energjive të thella astrale, ndaj çdo shenjë e Zodiakut ftohet të dëgjojë me më shumë vëmendje zërin e vet të brendshëm.

Më poshtë gjeni parashikimin e detajuar për çdo shenjë:

Dashi (21 Mars – 20 Prill) ♈ – Shenjë e zjarrit

Sot je protagonist i një dite të zjarrtë, plot energji. Dielli dhe Marsi të japin një dëshirë të madhe për të vepruar, por ki kujdes nga veprimet impulsive. Paolo Fox të këshillon që këtë vrull ta kanalizosh në projekte konkrete dhe të shmangësh konfliktet e kota. Në dashuri mund të kesh nevojë për sqarim: dëgjo zemrën por mos detyro asgjë. Në punë mund të vijë një lajm i papritur pozitiv – pranoje me falënderim. Shëndeti përmirësohet nëse i jep vetes pak kohë për qetësi. Pasioni yt mund të hapë dyer të reja sot, por përdore me mençuri. Ji i guximshëm, por jo i pamatur – ti e zgjedh drejtimin.

—

Demi (21 Prill – 20 Maj) ♉ – Shenjë e tokës

Hëna të sjell mendime të thella sot. Paolo Fox të sugjeron të ngadalësosh ritmin dhe të dëgjosh trupin tënd. Mund të ndjesh një nevojë për harmoni të brendshme – ndoshta është koha të lësh pas një inat të vjetër. Në dashuri, ka vend për biseda të sinqerta, sidomos nëse lidhja ka nevojë për frymë të re. Në punë mund të ndihesh i vëzhguar, por mos u frikëso: ajo që mbjell sot do të japë fryte nesër. Dëgjo intuitën dhe trego durim. Një sinjal i vogël nga jashtë mund të hapë një rrugë të re. Nëse qëndron i përqendruar, dita do të përfundojë me paqe të brendshme. Merr frymë thellë: yjet janë me ty.

—

Binjakët (21 Maj – 21 Qershor) ♊ – Shenjë e ajrit

Sot është dita e rilindjes mendore për ty, Binjak. Është momenti ideal për të sjellë në jetë idetë që ke lënë pezull. Komuniko me lehtësi, pa frikën e gjykimit. Dashuria të buzëqesh, por vetëm nëse lë pas pasiguritë – është koha për të qenë i vërtetë. Një takim i rastësishëm mund të të hapë perspektiva të reja, edhe profesionale. Mund të firmosësh një marrëveshje apo të marrësh një propozim interesant. Truri yt punon shpejt, por mos harro të ushqesh edhe shpirtin: lexo, ëndërro, medito. Jeta sot të flet për horizonte të reja – dëgjo me kujdes. Yjet shpërblejnë kuriozitetin e sinqertë dhe lirinë e ndërgjegjshme.

—

Gaforrja (22 Qershor – 22 Korrik) ♋ – Shenjë e ujit

Sot ndjeshmëria jote është në kulm, Gaforre e dashur. Emocionet janë të thella dhe kërkojnë dëgjim të vërtetë. Jepi vend ndjenjave, por mos u mbyll në melankoli – përdore për të kuptuar veten. Dashuria mund të jetë strehë por edhe pasqyrë: kërko lidhje të sinqerta. Në punë, intuita jote do të ndriçojë situata të vështira. Mund të ketë tensione të vogla, por i kalon me lehtësi. Hëna të fton të rigjesh një ritëm më të qetë brenda vetes. Një shëtitje në natyrë apo një muzikë e vjetër mund të të ndihmojnë të kthehesh tek vetja. Dëgjo shpirtin tënd – ai është busulla jote.

—

Luani (23 Korrik – 22 Gusht) ♌ – Shenjë e zjarrit

Sot je në formë të shkëlqyer, Luan. Energjia jote është e fuqishme dhe mund të të ndihmojë për të realizuar ëndrrat. Në dashuri ndihesh më kërkues – kërko, por dëgjo edhe ti. Mos impono vullnetin tënd, udhëhiq me shembull. Në punë, një lajm i papritur mund të të ndryshojë planet. Rri i përqendruar. Yjet të buzëqeshin, por kërkojnë përulësi. Krijimtaria dhe lidershipi yt janë të forta: përdori me urtësi. Do të mund të shkëlqesh sot, nëse lejon edhe butësinë të hyjë në lojë. Zemra jote është mbretëria jote.

—

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator) ♍ – Shenjë e tokës

Sot është një ditë introspektive për ty, Virgjëreshë. Analiza jote e hollë është në maksimum, por mos u bëj shumë e ashpër me veten. Lëre mënjanë kontrollin dhe lësho veten në rrjedhë. Në dashuri, fjalët e pathëna mund të rëndojnë – gjej guximin të flasësh me butësi. Në punë hapen perspektiva të reja, por kërkohet qartësi. Besoji intuitës tënde edhe kur logjika të duket më e fortë. Një zbulesë e vogël mund të përmirësojë humorin. Kujdesi për detajet sot ka rëndësi. Kujdes shpirtin siç kujdes edhe botën përreth.

—

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor) ♎ – Shenjë e ajrit

Sot ndikon një elegancë emocionale që mund të zbutë zemrat e të tjerëve. Ti je simbol i ekuilibrit, por mos harro ta gjesh këtë ekuilibër edhe brenda vetes. Jep rëndësi marrëdhënieve të vërteta. Dashuria ka nevojë për gjeste të vogla – ndonjëherë edhe heshtja është përqafim. Në punë, një vendim i rëndësishëm kërkon guxim. Është koha për të guxuar, por me hijeshi. Bukuria ndodhet edhe në mënyrën si mendon. Rrethoje veten me gjëra që të frymëzojnë dhe lëre artin tënd të brendshëm të shkëlqejë. Sot është dita për të vallëzuar mes ëndrrave dhe realitetit me lehtësi dhe ndërgjegje.

—

Akrepi (23 Tetor – 22 Nëntor) ♏ – Shenjë e ujit

Forca të thella lëvizin brenda teje sot, Akrep. Sot është ditë transformimi, si feniksi që rilind nga hiri. Emocionet të çojnë në territore të reja – mos i frikëso. Në dashuri mund të ndihesh i brishtë, por pikërisht aty lind intimiteti i vërtetë. Në punë, një ide mund të të hapë një derë të re – ndiqe pa dyshim. Intuita jote është udhërrëfyes i besueshëm. Hëna të shoqëron në këtë udhëtim shpirtëror. Lëre pas atë që nuk të flet më. Është dita e rilindjes nëse e lejon veten të udhëhiqesh nga misteri, jo nga frika. Fuqia është brenda teje.

—

Shigjetari (23 Nëntor – 21 Dhjetor) ♐ – Shenjë e zjarrit

Sot je udhëtar i shpirtit, Shigjetar. Ke etje për të vërtetën dhe universi të jep përgjigje përmes intuitës. Një telefonatë apo mesazh mund të ndryshojë rrjedhën e ditës. Në dashuri je më i drejtpërdrejtë – por mos harro mirësinë. Në punë, idetë e reja më në fund gjejnë terren të përshtatshëm. Ka lëvizje dhe vizione të reja për të ardhmen. Bëj kujdes me trupin – ec, merr frymë, gjej qëndrueshmëri. Sot është ditë për të rrezikuar me zemër të hapur. Yjet flasin për zgjerim – nëse beson, bota hapet si një hartë sekrete.

—

Bricjapi (22 Dhjetor – 20 Janar) ♑ – Shenjë e tokës

Sot është ditë arritjesh të forta, Bricjap. Saturni të udhëheq me disiplinën e tij të vjetër, por zemra ka nevojë edhe për ndjeshmëri. Trego anën tënde më njerëzore në dashuri – brishtësia afron. Në punë mund të marrësh një vlerësim që e prisje prej kohësh. Mos neglizho detajet – aty fshihet çelësi i një ndryshimi. Je gati të ndërtosh diçka të qëndrueshme, por duhet të kesh një vizion më të gjerë. Sot është dita për të shtuar një gur të ri në projektin tënd të jetës. Mos ki frikë nga ngadalësia – çdo hap është i shenjtë. Frymo dhe ec me besim.

—

Ujori (21 Janar – 19 Shkurt) ♒ – Shenjë e ajrit

Sot është ditë për t’u rilindur mendërisht e shpirtërisht. Çlirohu nga e vjetra si era që shpërndan pluhurin. Vizionet që ke sot mund të përmbajnë një të vërtetë që ke harruar. Dashuria ka nevojë për nxitje të reja – fol me sinqeritet. Në punë ke energji kreative, por ruaj fokusin. Paolo Fox të fton të besosh në të padukshmen – magjia shpesh fshihet në mes të rreshtave. Një ëndërr nate mund të ketë kuptim të thellë. Nëse e ndjen zemrën të të thotë se është koha për një kthesë – merr guximin. Intuita është busulla jote qiellore.

—

Peshqit (20 Shkurt – 20 Mars) ♓ – Shenjë e ujit

Sot je i mbuluar nga një det emocionesh të buta, Peshk i ndjeshëm. Ndjeshmëria jote është si dhuratë, por edhe sfidë. Mbro kufijtë e tu energjetikë – mos e përthith dhimbjen e të tjerëve. Në dashuri ka vend për romantizëm, por vetëm nëse hiq dorë nga iluzionet. Në punë mund të ndihesh i shkëputur – kërko frymëzim në atë që do me të vërtetë. Ëndrrat të trokasin në derë – përgjigju me zemër. Sot do ndihesh sikur vallëzon mes realitetit dhe imagjinatës. Besoji zërit tënd të brendshëm – aty ndodhet forca jote. /noa.al