Takimi me Ramën/ Japin dorëheqjen gjithë drejtorët e bashkisë Vlorë

VLORË- Kryeministri Edi Rama trazoi ujërat me vizitën e tij një ditë më parë në bashkinë e Vlorës, ku kërkoi dorëheqjen dhe shkarkimet e drejtorëve të institucionit. Sipas informacioneve, të gjithë drejtuesit kanë paraqitur dorëheqjen pranë kryetarit të bashkisë, Ermal Dredhës. Bëhet me dije se me qëllim realizimin e procesit të reformimit dhe analizës së thelluar të nivelit vendor, Rama ka ngritur dy grupe pune ku njëri prej tyre i përbërë nga Bledi Çuçi, Vullnet Sinaj dhe Pirro Vengu, do të ketë në fokus analizimin dhe vlerësimin e performancës së drejtuesve rajonalë.

Sipas kreut të qeverisë, drejtuesit që nuk kanë kryer detyrën ashtu siç duhet, duhet të dorëhiqen, ndërsa zëvendësuesit e tyre do të kalojnë në një periudhë prove tre-mujore për të vërtetuar aftësitë e tyre. Ndërkohë grupi tjetër, i përbërë nga Brisilda Çakerri, Zamira Sinaj dhe Evis Alushi, do të analizojë emrat e mundshëm për drejtuesit e rinj të Bashkisë së Vlorës. Rama ka kërkuar që deri më 15 korrik të ketë përfunduar analiza për të gjithë drejtuesit. Gjithashtu ka kërkuar emrat konkretë për zëvendësimet, duke u bazuar edhe në propozimet që do të vijnë nga strukturat e Partisë Socialiste në Vlorë.

Një vizitë si kjo në bashkinë e Vlorës, Rama e ka zhvilluar edhe ditën e djeshme në bashkinë e Tiranës, me të gjithë drejtorët e institucionit dhe deputetët e zgjedhur socialist për kryeqyteti. Mësohet se Rama u ka thënë drejtorëve të bashkisë së kryeqytetit dhe ligjvënësve të rinj se nuk ka ankesa për ta. Ai ka shtuar se duhet të ndahen në grupe pune në terren për te parë problematikat. Ai ka kërkuar të bëhet kujdes me zënien e trotuareve duke shtuar se "Tirana s’mund të bëhet si Vlora". Kreu i qeverisë mësohet të ketë thënë gjithashtu se IMT dhe INUK duhet të jenë në lartësinë e duhur.