Ndërron jetë në pistë piloti 20-vjeçar

Në ditën kur vëllezërit Diogo Jota dhe André Silva vdiqën në një aksident rrugor në Spanjë, një tjetër humbje e madhe preku botën e sportit. Borja Gomez ndërroi jetë të enjten, në pistë gjatë zhvillimit të Kampionatit Evropian Stock.

Çiklisti, 20 vjeç, po stërvitej në pistën franceze të Magny-Cours, kur rrëshqiti në një kthesë dhe një motoçikletë tjetër e goditi. Gomez kishte fituar garën e tij të fundit në Jerez në Motorsport, dhe këtë sezon ai kishte garuar edhe në kampionatin spanjoll Superbike. Tre vjet më parë ai ishte një pilot zyrtar në Moto 2.

“Me gjithë dhimbjen në zemrat tona, na vjen keq të njoftojmë se Borja Gómez ka ndërruar jetë në pistën Magny-Cours pas një aksidenti të rëndë në seancën e parë të praktikës së lirë në Kampionatin Europian të Stock-ut.

Përtej talentit të tij të jashtëzakonshëm si pilot, ne do ta kujtojmë Borjan për njeriun e madh që ishte. Mirësia dhe buzëqeshja e tij do të zgjasin përgjithmonë. Do ta mbajmë gjithmonë në zemrat tona.Në emër të gjithë ekipit Laglisse, duam të shprehim ngushëllimet tona për të gjithë familjen dhe miqtë e tij në këto momente të vështira. Të duam, Borja. Prehu në paqe.”