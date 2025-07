Një sezon veror unik, plot ritëm dhe shpërblime për klientët e Credins bank!

Mund të lexoni edhe: SMILE.al – 5 vite histori, versioni më i mirë i suksesit!

Shqipëria sot nuk është vetëm një atraksion i bukur turistik, por së fundmi në hartat e udhëtimeve ndërkombëtare, ajo po njihet gjithmonë e më shumë edhe për energjinë europiane të qyteteve të saj. Traditat artistike, kulturore, historike, sociale, etj, janë formësuar me një qasje të re, duke u përshtatur çdo vit e më shumë me trendet moderne digjitale.

Në këtë kontekst u realizua edhe projekti veror, më i madh i vitit, #Paywithcard, mes dy brandeve Credins bank dhe liderit global Mastercard, duke sjellë një eksperiencë unike. Me një strategji të veçantë që ndërlidh individin, inovacionin dhe përfitimin real, #Paywithcard ishte një projekt fushatë, qëllimi i së cilës nuk ishte vetëm shpërblimi i klientëve besnikë, përmes mekanizmave të ndryshëm si giveaway, etj, por i një filozofie që shkon përtej ndërgjegjësimit të thjeshtë, atë të kryerjes së pagesave me kartë. Ishte një koncept edukues i një stili të ri jetese, i domosdoshëm për kohët moderne, një vizion i qartë dhe ambicioz që synon krijimin e një partneriteti të qëndrueshëm dhe të besueshëm, me përfitime afatgjata midis klientit dhe sistemit financiar digjital.

Në këtë aspekt, realizimi i këtij projekti solli një valë energjie, inovacioni dhe gjithëpërfshirjeje, duke e vendosur kështu sërish Credins bank, në partneritet strategjik me Mastercard, në epiqendrën e ngjarjeve më të rëndësishme kulturore dhe shërbimeve bankare digjitale në Shqipëri. Ky ishte një vit i veçantë, duke e tejkaluar nivelin e një fushate të thjeshtë shpërblyese.

Ishte një asocim konceptesh dhe vlerash mbi forcimin e reputacionit të markës, afrimin me klientin ekzistues dhe të ri me Credins bank, si një nga aktorët kryesorë dhe inovativë në tregun bankar shqiptar. Për herë të parë, Credins bashkëpunoi me agjenci eventesh prestigjioze, të cilat sollën artistët më në zë ndërkombëtarë, duke sjellë kështu një standard të ri si në aspektin konceptual të komunikimit, ashtu edhe në atë të biznesit.

Përmes një kalendari prestigjoz eventesh muzikore që tërhoqën vëmendjen vendase dhe ndërkombëtare, Credins bank & Mastercard realizuan me sukses skemën shpërblyese cashback për klientët që përdorën kartën Credins Mastercard. Ky mekanizëm erdhi si një shembull konkret ku produktet financiare mund të bëhen pjesë e jetës së përditshme të çdo klienti në mënyrë sa të thjeshtë aq edhe joshëse.

Një përvojë muzikore spektakolare që nisi me DJ-n e famshëm ndërkombëtar Mahmut Orhan, i cili ndezi Sheshin Skënderbej me performancën e tij multidimensionale. Adam Port &Me e kthyen Tiranën në një skenë kozmopolite që zgjati deri në orët e para të mëngjesit. UNUM Festival, për disa ditë bashkoi DJ të famshëm botërorë si Black Coffee, Damian Lazarus, etj, në bregdetin e bukur shqiptar. Eagle Bit Festival, do të rikthente sërish emocionet e zjarrta muzikore përmes emrave të famshëm ndërkombëtarë dhe vendas si Dimitri Vegas & Like Mike, Elvana Gjata, Ledri Vula, Ylli Limani, DJ Hugel, duke e shndërruar edhe një herë Tiranën në metropolin më të dashur tashmë edhe për turistët e huaj. Përtej aventurave miks të eventeve muzikore, Credins bank & Mastercard sollën konceptin e zonave artistike dhe interaktive të dedikuara për publikun e gjerë, ku çdokush mund të përfitonte dhurata të ndryshme, benefite të personalizuara në shërbime digjitale bankare në kohë reale, etj. Një tjetër koncept strategjik ishte përdorimi i kanaleve të komunikimit, përmes të cilave u përzgjodh një komunikim modern dhe interaktiv i dedikuar për audiencën. Lojërat interaktive, giveaways dhe përfshirja e influencuesve më të njohur në vend në rrjetet sociale, sollën një frymë të re dinamike dhe autentike në strategjinë e marketingut të Credins bank.

Në një kohë kur sfida më e madhe për çdo markë/korporatë është të mbetet relevante në jetën e çdo klienti, sot Credins bank ka dëshmuar se është modeli i një biznesi të suksesshëm, duke ndërthurur dëshirat dhe nevojat e klientëve në përputhshmëri edhe me modelet më të mira të biznesit ndërkombëtar, për të ofruar gjithmonë shërbimet dhe produktet më të mira bankare.

