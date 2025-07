‘RIP Brother’! Kanë luajtur bashkë te Liverpool, Shaqiri dedikim për Jotan që ndërroi jetë 28 vjeç

Diego Jota, sulmuesi i Liverpool ndërroi jetë pas një aksidenti në provincën e Zamorës në Spanjë. Sipas raportimeve të para, makina tip Lamborghini, doli nga rruga për shkak të shpërthimit të një gome ndërsa po parakalonte një automjet tjetër dhe më pas u përfshi nga flakët.

Lojtari shqiptar, Xherdan Shaqiri, i cili ka ndarë dhomat e zhveshjes me Jotan gjatë kohës kur luante te The Reds, ka bërë një postim në rrjetet sociale. “Prehu në paqe, vëlla”, shkroi Shaqiri, bashkëngjitur me një foto.

Vlen të theksojmë se Jota luajti përkrah Xherdan Shaqirit, ndër të tjerë, në sezonin 2020/21. Të dy luajtën së bashku në gjithsej tetë ndeshje.