Biologët sapo kanë gjetur një strukturë misterioze në qelizat e njeriut!

Edhe pas dekadash kërkimesh, biologët ende po zbulojnë surpriza rreth trupit të njeriut. Një ekip studiuesish nga Universiteti i Virxhinias dhe Institutet Kombëtare të Shëndetit (NIH) kanë zbuluar një organelë të panjohur më parë brenda qelizave njerëzore. Ky zbulim, i cili u botua në Nature Communications, zbulon një strukturë thelbësore të quajtur hemifusome.

Hemifusoma është një organelë e vogël, e lidhur me membranë, që funksionon si një qendër riciklimi brenda qelizave. Roli i saj kryesor duket se është në organizimin dhe përpunimin e ngarkesës qelizore – materiale thelbësore për operacionet e përditshme të qelizës. Siç e shpjegoi biofizikani Seham Ebrahim i Universitetit të Virxhinias, “Kjo është si të zbulosh një qendër të re riciklimi brenda qelizës”. Hulumtimi sugjeron që hemifusoma ndihmon në mënyrën se si qelizat paketojnë dhe përpunojnë materialet. Kur ky proces shkon keq, ai mund të kontribuojë në sëmundje që prekin sisteme të ndryshme në trup.

Hemifusoma është e lidhur me formimin e fshikëzave, qeseve të vogla që transportojnë materiale brenda qelizave . Këto fshikëza luajnë një rol vendimtar në shpërndarjen e materialeve në pjesë të ndryshme të qelizës. Disa prova sugjerojnë se hemifusoma mund të kontribuojë gjithashtu në formimin e organeleve të tjera të përbëra nga fshikëza të shumëfishta. Pavarësisht rëndësisë së saj, hemifusoma ishte e vështirë për t’u zbuluar deri vonë sepse shfaqet vetëm kur është e nevojshme.

Falë tomografisë krioelektronike, një teknikë imazherie e teknologjisë së fundit që ngrin qelizat për t’i kapur ato në 3D me rezolucion pothuajse atomik, shkencëtarët ishin në gjendje të vëzhgonin hemifusomën. Kjo teknologji u ka lejuar studiuesve të studiojnë strukturat kalimtare dhe të përkohshme brenda qelizave, të cilat më parë ishin të pazbulueshme. Duke përdorur tomografinë krioelektronike, ekipi i kërkimit ishte në gjendje të kapte hemifusomën me detaje të jashtëzakonshme, duke hedhur dritë mbi rolin dhe funksionin e saj.

Përpara këtij zbulimi të madh, shkencëtarët nuk kishin qenë në gjendje ta identifikonin hemifusomën sepse ajo formohet vetëm kur është e nevojshme, dhe zhduket pak më pas. Natyra e saj e përkohshme do të thotë që studimi i saj në kohë reale ishte një sfidë e rëndësishme. Megjithatë, me ndihmën e tomografisë krioelektronike, biologët ishin në gjendje të shihnin se si hemifusoma bashkëvepron me strukturat e tjera qelizore.

Ndërsa zbulimi i hemifusomës është emocionues, shkencëtarët tani janë të etur të eksplorojnë implikimet e tij të mundshme për trajtimin e çrregullimeve gjenetike. Sipas studiuesve, problemet me mënyrën se si qelizat trajtojnë dhe përpunojnë ngarkesën janë në rrënjë të shumë sëmundjeve gjenetike. Meqenëse hemifusomi luan një rol në menaxhimin e këtyre proceseve qelizore, të kuptuarit e funksionit të tij mund t’i ndihmojë studiuesit të identifikojnë mënyra të reja për të trajtuar gjendjet e shkaktuara nga defektet në menaxhimin e ngarkesës.

Roli i hemifusomës në formimin e fshikëzave dhe proceset qelizore e bën atë një fushë kritike studimi. Shpresa është që me kërkime të mëtejshme, shkencëtarët të mund të zbulojnë mekanizmat e saktë që qeverisin sjelljen e saj dhe çfarë shkon keq kur ajo dështon.