Horoskopi i Paolo Fox për sot, e enjte 3 korrik 2025: Parashikimi ditor për çdo shenjë

Të dashur miq të yjeve, mirë se vini në horoskopin ditor të Paolo Fox për ditën e sotme, e enjte, 3 korrik 2025.

Lëvizjet planetare janë të buta, por ndikojnë në thellësi: Hëna dhe Dielli sjellin energji të përqendruara, ndërsa Mërkuri zgjon mendjen dhe intuitën.

Secila shenjë përballet me një mundësi për ndryshim, për sqarim apo për një hap përpara. Lexoni më poshtë parashikimet e plota për secilën shenjë dhe merrni mesazhin që yjet kanë për ju.

Dashi ♈ (21 mars – 20 prill)

Sot është dita për të vepruar, pa mëdyshje. Planeti Mars ju jep një shtysë të fortë dhe ju mbush me energji. Do të ndiheni të vendosur dhe gati për të përballuar sfida apo për të nisur një projekt të ri. Por kini kujdes që të mos bëheni kokëfortë në një detaj të vogël: jo gjithçka zgjidhet me përplasje. Në dashuri, mund të ketë një diskutim serioz me partnerin që ndihmon për të sqaruar keqkuptime. Në punë, një takim i papritur apo një telefonatë mund të hapë një mundësi të re. Mos e anashkaloni ndjesinë që ju jep një ëndërr ose një shenjë: intuita është e fortë sot. Mos prisni – veproni!

—

Demi ♉ (21 prill – 20 maj)

Sot ndjeni nevojën për qetësi dhe kujdes ndaj vetes. Hëna ju ndikon në mënyrë të butë dhe ju shtyn të kërkoni harmoni. Venusi ju bën më emocionalë dhe të ndjeshëm se zakonisht. Nëse dikush përpiqet t’ju përfshijë në debate apo situata stresuese, më mirë të tërhiqeni dhe të ruani qetësinë. Në dashuri, një mesazh ose një takim i papritur mund të ringjallë një emocion të vjetër. Në punë, mos i nxitoni vendimet – prisni që gjërat të piqen vetë. Një ritual i vogël relaksimi, si një banjë e ngrohtë, një ecje në natyrë apo një çaj qetësues, do t’ju bëjë shumë mirë. Sot është dita për të dëgjuar veten dhe për të mos u ndikuar nga zhurmat e jashtme.

—

Binjakët ♊ (21 maj – 21 qershor)

Sot keni mendjen të kthjellët dhe plot ide. Mërkuri ju jep aftësi të jashtëzakonshme për të komunikuar, për të bindur dhe për të shprehur mendimet në mënyrë të zgjuar. Çdo fjalë që thoni sot mund të ketë efekt – ndaj mendoni përpara se të flisni. Në dashuri, një flirt i vogël mund të marrë një kthesë të papritur. Në punë, kushtojini vëmendje një situate që në pamje të parë duket e zakonshme – brenda saj mund të fshihet një mundësi e madhe. Sot është dita për të shkruar, për të biseduar, për të bërë prezantime apo negociata. Edhe një ëndërr gjatë natës mund të ketë domethënie – mos e shpërfillni.

—

Gaforrja ♋ (22 qershor – 22 korrik)

Dielli ndodhet në shenjën tuaj dhe ju ndriçon zemrën. Sot mund të ndjeni një nevojë të fortë për t’u futur në vetvete dhe për të reflektuar për ndjenjat, për të kaluarën, për lidhjet që keni. Mos e shtyni këtë proces – përballuni me atë që ndjeni. Në dashuri, një moment i vogël mund të sjellë shumë ngrohtësi: një përqafim, një fjalë e ndjerë, një kujdes i vogël. Në punë, mos u nxitoni për rezultate: gjërat po ecin, edhe nëse nuk i shihni menjëherë. Sot është ditë për të falur dhe për të çliruar emocionet e bllokuara. Një veprim i thjeshtë, si djegia e një letre të vjetër apo pastrimi i një hapësire, mund t’ju ndihmojë të lironi energjinë e tepërt.

—

Luani ♌ (23 korrik – 22 gusht)

Zgjoheni me një ndjesi të re në shpirt – më të fortë, më të sigurt, më të ndriçuar. Energjia juaj është e lartë dhe ndikon pozitivisht edhe te të tjerët. Sot është dita për të treguar çfarë vleni, si në dashuri ashtu edhe në punë. Kujdes vetëm që të mos lini përshtypjen e arrogancës: udhëhiqni me zemër, jo me krenari. Në dashuri, mund të shkëlqeni – por mos kërkoni gjithçka sipas kushteve tuaja. Në punë, një ofertë interesante duhet parë me kujdes: mos jepni menjëherë një “po”. Përdorni kreativitetin për të zgjidhur një çështje që ju ka lodhur. Sot mund të ndodhë një takim simbolik: mos e shpërfillni, mund të jetë një mesazh nga universi.

—

Virgjëresha ♍ (23 gusht – 22 shtator)

Dita ju çon drejt reflektimit dhe pastrimit të mendimeve. Jeni në një fazë ku ndjeni nevojën për të riorganizuar gjithçka: nga mendimet, te ambienti ku jetoni apo punoni. Një bisedë me dikë mund t’ju bëjë të shihni gjërat nga një kënd tjetër. Në dashuri, partneri ose dikush i afërt ka nevojë të ndjehet i dëgjuar – pa kritika. Në punë, është koha të mbyllni çështje të hapura, të përfundoni projekte ose të bëni bilance. Jepini vetes pak kohë pushimi – një ndalesë në mes të ditës për të marrë frymë thellë do t’ju ndihmojë shumë. Kujdesuni për mendjen dhe shpirtin njësoj siç kujdeseni për punën.

—

Peshorja ♎ (23 shtator – 22 tetor)

Sot është dita për të kërkuar ekuilibrin brenda vetes. Jeni përballë një zgjedhjeje të rëndësishme dhe është e domosdoshme të zgjidhni atë që ju bën mirë, edhe nëse të tjerët nuk pajtohen me ju. Në dashuri, kujdes me idealizimin e tepërt – jeta nuk është film dhe asnjë njeri nuk është i përsosur. Më mirë realiteti i sinqertë se sa ëndrrat që ju lodhin. Në punë, nëse lini kontrollin, do të shihni se gjërat fillojnë të lëvizin. Bëni një hap prapa dhe lejoni që gjërat të rrjedhin vetë. Rrethojeni veten me bukuri – qoftë një qiri, një aromë e qetë apo një muzikë e lehtë. Një person nga e kaluara mund të rishfaqet dhe t’ju ndriçojë një të vërtetë të re.

—

Akrepi ♏ (23 tetor – 22 nëntor)

Sot është dita për të ndalur dhe për të parë thellë brenda vetes. Jeni përplot emocione dhe ndjesi të forta, por gjithashtu keni edhe fuqinë për të ndryshuar realitetin përreth jush. Diçka që mendonit se ishte zhdukur, mund të rikthehet – por me një formë të re. Në dashuri, pasioni ndizet fuqishëm, por kini kujdes me dëshirën për të pasur gjithçka nën kontroll: të duash do të thotë edhe të besosh. Në punë, një ndjesi apo ide e papritur mund të ndryshojë rrjedhën e ditës. Sot është momenti për të prerë lidhje që ju rëndojnë. Shkruani një letër që nuk do ta dërgoni kurrë, lëreni shpirtin të flasë. Çdo gjë që prekni sot, mund të rilindë – nëse jeni të hapur ndaj ndryshimit.

—

Shigjetari ♐ (23 nëntor – 21 dhjetor)

Sot jeni të mbushur me dëshirë për të përjetuar, për të lëvizur, për të mësuar diçka të re. Nëse keni mundësi, bëni një udhëtim të shkurtër – qoftë edhe vetëm një shëtitje në një vend të ri. Në dashuri, një vështrim apo një batutë e lehtë mund të ringjallë shkëndijat e vjetra. Në punë, arrini një kuptim të ri që ju bën të shihni gjithçka nga një kënd tjetër. Intuita është shumë e fortë sot – dëgjojeni. Edhe një fjali në një libër, një reklame në rrugë apo një bisedë e rastësishme mund të jetë një shenjë për ju. Ecni drejt së ardhmes me guxim – është duke ju thirrur me zë të lartë.

—

Bricjapi ♑ (22 dhjetor – 20 janar)

Sot universi ju sugjeron të ngadalësoni. Nuk është nevoja të kontrolloni gjithçka, dhe kjo nuk është shenjë dobësie. Në dashuri, jini më të butë: njerëzit përreth nuk kanë nevojë për mendime të ftohta, por për një shenjë që ju intereson për ta. Në punë, shmangni konfliktet që mund të shpërthejnë nga tensioni – më mirë heshtje dhe vëzhgim. Sot bëni një akt të vogël besimi: ndoshta një lutje, një moment qetësie, një falenderim i sinqertë. Edhe kur yjet duken të fshehura, ato janë aty dhe ju ndjekin.

—

Ujori ♒ (21 janar – 19 shkurt)

Mendja juaj është në lëvizje të vazhdueshme – idetë, planet, projektet nuk ndalen. Sot jeni të frymëzuar, por edhe të paqetë. Është dita e duhur për të shkruar, për të shpikur, për të vizatuar apo për të krijuar diçka të re. Në dashuri, mos u përpiqni të ndryshoni gjithçka menjëherë – pranojeni partnerin ashtu si është. Në punë, një ide interesante ose një ofertë e papritur kërkon analizë. Mos e lini pas dore. Jeni si antenë që kap sinjale – sot mund të ndjeni diçka përpara se të ndodhë. Mos e shpërfillni. Një takim i rastësishëm mund të bëhet një pikë kthese.

—

Peshqit ♓ (20 shkurt – 20 mars)

Sot jeni më të ndjeshëm dhe më të ëmbël se kurrë. Emocionet janë të thella, ndoshta edhe pak të turbullta, por kanë brenda tyre një forcë shëruese. Mund të merrni një mesazh me rëndësi përmes një ëndrre ose një detaji të vogël që të tjerët nuk e vënë re. Në dashuri, jepni shumë – por kërkoni edhe t’ju kuptojnë dhe t’ju shohin për atë që jeni. Në punë, një intuitë mund t’ju shpëtojë nga një gabim ose t’ju tregojë rrugën e duhur. Meditoni, dëgjoni muzikë të qetë, ndizni një qiri ose aromatizues – është dita për t’u lidhur me anën tuaj shpirtërore. Përgjigjet që kërkoni nuk ndodhen jashtë, por thellë në shpirtin tuaj. /noa.al