Situata në Gaza, Netanyahu zotohet: Nuk do të ketë më Hamas!

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu është zotuar se nuk do të ketë më Hamas.

“Nuk do të ketë Hamas. Nuk do të ketë Hamastan. Ne nuk do të kthehemi më tek e shkuara. Ka mbaruar.“, u shpreh ai.

Më herët Hamasi tha se është i hapur për një marrëveshje armëpushimi me Izraelin që “çon qartë në përfundimin e plotë të luftës”, por nuk pranoi propozimin 60-ditor të presidentit amerikan Donald Trump.

Në një deklaratë, Hamasi përsëriti gjithashtu se synon një marrëveshje që do të siguronte tërheqjen e forcave izraelite nga Gaza.

Një delegacion i Hamasit u takua sot në Kajro me ndërmjetësuesit egjiptianë dhe katarianë, sipas një zyrtari egjiptian.