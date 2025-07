Horoskopi i Paolo Fox – E mërkurë, 2 korrik 2025: Parashikimi ditor për çdo shenjë

Të dashur miq të yjeve, dita e sotme – e mërkura, 2 korrik 2025 – vjen me energji të veçanta qiellore.

Hëna krijon një lidhje të butë me Mërkurin, duke zgjuar intuitën dhe ndjenjat tona më të thella. Nëse jeni në kërkim të një përgjigjeje, një konfirmimi apo thjesht një ndjesie paqeje, lërini yjet t’ju udhëheqin.

Sot, fati flet përmes detajeve të vogla. Lexoni horoskopin ditor të Paolo Fox të përkthyer në shqip nga noa.al.

Dashi ♈ (21 mars – 20 prill)

Energjia rikthehet fuqishëm. Dielli ndriçon sferën e komunikimit dhe gjithçka ecën përpara me qartësi. Sot është dita ideale për të sqaruar keqkuptime të vjetra ose për të nisur bashkëpunime të reja. Në dashuri, Venusi sjell takime të ëmbla – beqarët mund të afrohen drejt një lidhjeje serioze. Të lindurit në fund të marsit dhe fillim të prillit do të kenë ide gjeniale. Kujdes me nxitimin, pasi Marsi sjell tension. Shëndeti përmirësohet, por merrni frymë thellë dhe mos e teproni. Sot është një ditë e veçantë për ata që dinë të dëgjojnë shenjat.

—

Demi ♉ (21 prill – 20 maj)

Qielli ju buzëqesh me ngrohtësi dhe dashuri. Venusi në shenjën tuaj rrit tërheqjen dhe dëshirën për qetësi. Nëse keni pasur konflikte në çift, është momenti të rivendosni dialogun. Në punë, mund të vijë një propozim i vlefshëm – analizoni mirë, por mos kini frikë të rrezikoni pak. Energjia fizike rritet, por Hëna ju këshillon të kujdeseni për trupin dhe shpirtin. Lëreni intuitën të udhëheqë zgjedhjet. Çdo fjalë që thoni sot mund të ndërtojë ura, jo mure. Zemra juaj rifiton drejtimin.

—

Binjakët ♊ (21 maj – 21 qershor)

Dita premton ritëm, sfida dhe zgjuarsi. Hëna në harmoni me Mërkurin ju bën të shpejtë në mendime dhe gati për mundësi të reja. Në punë, mund të merrni një ftesë apo lajm të rëndësishëm. Në dashuri, nëse ka gjëra për të sqaruar, bëjeni me butësi – yjet janë me ju. Por shmangni shpenzimet e nxituara pasdite. Sot është ditë ndryshimesh dhe hapjesh të reja. Intuita emocionale do ju drejtojë drejt vendimeve të zgjuara.

—

Gaforrja ♋ (22 qershor – 22 korrik)

Sot do të ndjeni çdo emocion më thellë. Edhe gjërat më të vogla mund t’ju prekin. Ideal për të folur për dashurinë, për të shkruar ose për të ëndërruar me sy hapur. Në punë, është më mirë të jeni të kujdesshëm: një epror mund t’ju testojë. Qetësia dhe durimi janë aleatët tuaj. Mos harxhoni energji me ata që nuk ju vlerësojnë. Jepini vlerë vetëm gjërave që ju ushqejnë emocionalisht.

—

Luani ♌ (23 korrik – 22 gusht)

Dielli ju përkrah, Marsi ju ndez – jeni të papërmbajtshëm. Sot mund të vijë një njohje, vlerësim apo sukses profesional i shumëpritur. Në dashuri, pasioni është i lartë, por mos i dominoni të tjerët. Edhe luanët dinë të përkëdhelin. Sot shënon një fillim të ri premtues. Shëndeti është i mirë, por mos harroni të çlodheni. Përballeni me të ardhmen me krenari dhe guxim: jeni gati të fitoni.

—

Virgjëresha ♍ (23 gusht – 22 shtator)

Dita ideale për të organizuar, sistemuar dhe përmbushur detyra. Në punë, saktësia juaj është çelësi i suksesit. Por në dashuri duhet më shumë ndjeshmëri: jo gjithçka zgjidhet me logjikë. Një person nga e kaluara mund të rishfaqet – dëgjoni zemrën përpara se të veproni. Sot do të arrini të gjeni ekuilibrin mes mendjes dhe ndjenjave.

—

Peshorja ♎ (23 shtator – 22 tetor)

Një ditë e ndritshme dhe frymëzuese. Mërkuri ju ndihmon të shprehni idetë me qartësi. Nëse keni një projekt krijues, tani është momenti ta vini në zbatim. Në dashuri, dikush mund t’ju zgjojë ndjenja të forta. Duhet të merrni një vendim të rëndësishëm – mos e shtyni. Bukuria qëndron në gjërat e thjeshta: ndiqni intuitën, ajo nuk ju tradhton.

—

Akrepi ♏ (23 tetor – 22 nëntor)

Sot do të ndiheni të udhëhequr nga një fuqi e padukshme. Marsi ju jep forcë, magnetizëm dhe përqendrim. Është dita për të kërkuar përgjigje dhe për të vepruar. Në punë, shfaqet një mundësi e papritur. Në dashuri, është koha për besim dhe dëgjim të ndërsjellë. Disa njerëz nuk kuptojnë heshtjen tuaj: sqarohuni. Lëreni ujin t’ju çojë aty ku duhet – mos e kundërshtoni rrjedhën.

—

Shigjetari ♐ (23 nëntor – 21 dhjetor)

Hëna dhe Jupiteri janë me ju: dita sjell zgjerim dhe optimizëm. Takime të reja, ide të freskëta dhe udhëtime të shkurtra mund t’ju japin shtysë të re. Në dashuri, beqarët mund të përjetojnë një shkëndijë të papritur. Në punë, ndiqni instinktin – një propozim i pazakontë mund të rezultojë fitimtar. Sot është dita për të besuar në mrekulli të vogla dhe në rastësi me kuptim të madh.

—

Bricjapi ♑ (22 dhjetor – 20 janar)

Qielli ju fton në reflektim. Saturni kërkon rregull, por Hëna sjell butësi. Në punë, mund të vini re përparime të mëdha nëse delegoni dhe besoni tek të tjerët. Në dashuri, lidhjet serioze forcohen, por duhet pak më shumë spontanitet. Mos tentoni të kontrolloni gjithçka – hidhni një hap drejt të papriturës. Gjeni një balancë të re mes detyrës dhe dëshirës. Edhe të fortët kanë nevojë për pushim shpirtëror.

—

Ujori ♒ (21 janar – 19 shkurt)

Një ditë kreative dhe me shpërthime idesh të reja. Mërkuri ju ndihmon të zhvilloni projekte, ndërsa Hëna ju jep ndjeshmëri. Kujdes me fjalët: një koment i nxituar mund të lëndojë. Në dashuri, diçka e re mund të fillojë – mos qëndroni të mbyllur. Sot është dita për të parë botën me sy të rinj dhe për të përqafuar të vërtetën, sado e vështirë të duket. Ndryshimi ka filluar – ecni me të.

—

Peshqit ♓ (20 shkurt – 20 mars)

Zemra ju udhëheq sot në çdo vendim. Ndjenjat janë të thella dhe çdo përjetim merr ngjyrë të veçantë. Në dashuri, përjetoni çaste të magjishme nëse i dorëzoheni emocioneve. Në punë, një intuitë mund t’ju çojë drejt një surprize pozitive. Sot është dita për të besuar në ëndrrat tuaja. Lëreni veten të udhëhiqet nga rrjedha – ajo di rrugën drejt së mirës. Çdo emocion i ndjerë sot, është një dhuratë për të nesërmen. /noa.al