Fundoset anija, disa persona humbin jetën. Video

EGJIPT- Një anije u përmbys në Gjirin e Suezit të martën, duke vrarë të paktën katër persona dhe duke plagosur rreth 20 të tjerë, thanë autoritetet egjiptiane në orët e para të mëngjesit. Anija , Adam Marine 12, u përmbys në rajonin Jabal el-Zayt në Egjiptin verilindor, rreth 250 kilometra nga hyrja e Kanalit të Suezit, tha Ministria e Naftës dhe Burimeve Minerale në Facebook.

Ministria e Shëndetësisë tha se ishte njoftuar për aksidentin nga Offshore Shukeir Oil Company Co. (OSOCO), ndërsa nuk shpjegoi arsyet pse kishte ndodhur.

“Katër persona të plagosur u transportuan me helikopter dhe 18 të tjerë u dërguan me ambulancë në Spitalin El Jouna”, në Egjiptin lindor, ndërsa trupat e “katër të tjerëve u transferuan në spitalin e përgjithshëm në Hurghada” (lindje), tha Ministria e Shëndetësisë nëpërmjet X.

Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Shëndetësisë Khaled Abdel Ghaffar, si dhe ministrat e Naftës dhe Punës, po e monitorojnë nga afër situatën, sipas të njëjtit burim. Kanali i Suezit, në Gjirin me të njëjtin emër, është një rrugë detare me rëndësi strategjike për transportin nga Azia në Evropë dhe anasjelltas.

Rreth 12% e tregtisë detare botërore kalonte nëpër të përpara se rebelët Huthi të Jemenit të fillonin të sulmonin anijet në Detin e Kuq në fund të vitit 2023, në atë që ata e quajnë një shfaqje solidariteti me palestinezët në Rripin e Gazës. Në vitin 2021, një anije kontejnerësh prej 200,000 tonësh, Ever Given, ngeci në brigjet e Kanalit të Suezit, duke e mbyllur atë për gjashtë ditë, duke shkaktuar përsëri një ndërprerje të rëndë të tregtisë ndërkombëtare detare.