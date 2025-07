Dortmund do të përballet me Realin për Kupën e Botës

SHBA – Borussia Dortmund do të jetë kundërshtari i Real Madridit në çerekfinalet e Kupës së Botës për Klube. Borussia Dortmund fitoi 2-1 ndaj Monterreyn në ndeshjen që u zhvillua në orën 03 të mengjesit në Atlanta, në lojë me nga një pjesë për çdo ekip.

Në fakt, meksikanët e Rayados iu afrua kohës shtesë me një goditje me kokë të Sergio Ramos që preku shtyllën në minutën e 91-të. Këtë herë, nuk ndodhi barazimi. Madridi shmangu Ramosin… ndërsa Jobe Bellinghamin mori një karton të verdhë që do ta pengojë atë të luajë kundër Real Madridit.

"Kushdo që nuk mbron, do ta ndërroj në minutën e 15-të", paralajmëroi Domènec Torrent para ndeshjes. Mungesa e mbrojtjes nuk ishte problem, por mbrojtja fillestare me tre lojtarë e Monterreyt, me Ramosin që luante në të majtë, nuk funksionoi. Lëvizshmëria, shpejtësia dhe saktësia e partneritetit Adeyemi-Guirassy e çrregulluan Rayadosin, i cili tashmë po humbiste 2-0 pas 24 minutash.

Gjuajtja e parë e BVB-së drejt portës, në minutën e 14-të, dha rezultat. Bensebaini gjeti Guirassyn midis vijave, i cili, pasi luajti një-dy me Adeyemin, e mposhti Andradën me një gjuajtje që për pak nuk shkoi në shtyllë.

Monterrey e gjeti veten në disavantazh për herë të parë në të gjithë turneun – Real Madridi është i vetmi ekip që ende nuk është në disavantazh – por reagoi mirë. ‘Tecatito’ Corona goditi shtyllën me një krosim (17′) dhe Deossa, i palodhur, e vuri në provë Kobel me një gjuajtje nga buza e zonës.

Nga ana tjetër, Borussia Dortmund nuk e fali ndeshjen në minutën e 24-të. Ryerson ia rrëmbeu topin Arteagës (Monterrey mori një faull) dhe e lëshoi ​​Adeyemin në hapësirë. Ish-lojtari i Salzburgut bëri pjesën tjetër: iku nga Jorge Rodríguez dhe pasoi mbrapsht në mënyrë që Guirassy, ​​i cili mbërriti i pamarkuar, të shënonte lehtësisht golin e tij të dymbëdhjetë në 10 ndeshjet e fundit.

Ish-lojtari i Stuttgartit, i nënshkruar për 18 milionë euro, po bën një punë të shkëlqyer në sezonin e tij të parë si një “Borussen”: ai ka shënuar 37 gola – u shpall “golashënuesi më i mirë” në Ligën e Kampionëve së bashku me Raphinha – dhe ka dhënë nëntë asiste në 49 ndeshje.

Guirassy pati edhe dy raste të mira para pushimit për të kompletuar tregolëshin e tij. Në të parin, në minutën e 31-të, ai e dërgoi topin me kokë jashtë portës.

Nuk ishin të gjitha lajme të mira për Dortmundin. Jobe Bellingham, mori një karton të verdhë të panevojshëm në minutën e 28-të, gjë që do ta pengojë atë të përballet me Real Madridin në çerekfinale. Vëllai i Jude u përball me presionin dhe e rrëzoi Deossa nga prapavija pak jashtë zonës së penalltisë.

Të besuarit e Niko Kovac dukej se e kishin situatën nën kontroll, por Monterrey, i udhëhequr nga lojtari brilant ‘Tecatito’ Corona, shfrytëzoi rëniet e zakonshme të Borussias në formë për t’u rikthyer në lojë menjëherë pas pushimit.

Megjithatë, ishte Germán Berterame ai që e ngushtoi diferencën në minutën e 48-të . Corona krosoi në zonë, Erick Aguirre e zgjati (pothuajse) aksidentalisht dhe numri 7 i ‘Rayados’ shënoi me kokë, duke ngushtuar në 2-1. Që nga ai çast deri në fund, 2-2 ishte më afër se 3-1. Monterrey u përpoq në mënyra të ndryshme… por nuk funksionoi.

Megjithatë, ata ishin pranë barazimit në minutën ‘NoventayRamos’. Kurrë më mirë se kaq. Ish-lojtari i Real Madridit dhe Sevillas, për pak shënoi një gol spektakolar me kokë në minutën e 91-të që do të kishte çuar në kohë shtesë… por thjesht topi arriti në shtyllë. Nuk ishte e thënë të ndodhte. Borussia Dortmund, pa Jobe, do të përballet me Real Madridin në çerekfinale.