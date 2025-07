U plagos nga pronari i vilës gjatë vjedhjes ku mbeti i vrarë Rivaldo Rusi, arrestohet nga policia italiane shqiptari. I treti ende në arrati

Një pikë kthese në hetimin për të shtënat me armë që ndodhën në Foria di Centola më 22 qershor: Karabinierët italianë, me urdhër të Prokurorisë Publike, kanë arrestuar Xhuljan Kurtin, 28 vjeç, shtetas shqiptar, i cili besohet të jetë një nga tre personat përgjegjës për tentativën e vjedhjes që përfundoi me gjakderdhje. Ai është urdhëruar të mbahet në burg.

Akuzat janë: tentativë vjedhjeje, grabitje dhe posedim i paligjshëm i armës së zjarrit. Kurti u identifikua si një nga bashkëpunëtorët e Rivaldo Rusit, gjithashtu shqiptar, i vrarë nga një pushkë gjahu nga pronari i shtëpisë, Aurelio Valiante, 58 vjeç. Anëtari i tretë i bandës është ende në kërkim. Valiante dhe familja e tij, pas ngjarjeve, u transferuan në një vend të mbrojtur. Nuk është bërë arrestim ndaj sipërmarrësit, i cili për momentin është nën hetim për vrasje dhe fshehje të një kufome.

Sipas rindërtimit të ngjarjes, tre shqiptarët kishin hyrë natën në një shtëpi private në Foria di Centola, për të kryer një vjedhje. Pronari i asaj shtëpie në fillim ishte palë e dëmtuar.

Pastaj ata shkuan në shtëpinë e Valiantes, i cili, duke dëgjuar zhurmat në oborr, doli me një pushkë. Me të parë hajdutët që po iknin, ai i urdhëroi të ndalonin. Në atë moment, njëri nga hajdutët kishte qëlluar disa herë me armë zjarri, duke e detyruar pronarin të reagonte: Kurti u godit dhe u plagos, ndërsa një plumb i dytë vrau Rusin.

Ky i fundit u gjet vetëm më vonë. Pronari i shtëpisë u paraqit spontanisht në stacionin e policisë, duke thënë se e kishte transportuar trupin e të riut shqiptar dhe e kishte varrosur në San Severino di Centola, ku karabinierët e gjetën më vonë.

Një autopsi u krye sot mbi trupin e Rivaldo Rusit. Rezultatet e autopsisë, që priten në ditët në vijim, do të jenë thelbësore për të sqaruar shkaqet e vërteta të vdekjes dhe për të konfirmuar dinamikën e fakteve.

Hetimet po vazhdojnë gjithashtu për të gjurmuar bashkëpunëtorin e tretë që është ende në arrati dhe për të rindërtuar të gjithë historinë në detaje.