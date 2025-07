8-vjeçarja në gjendje kritike, familja kërkon ndihmën e shqiptarëve: Na ndihmoni ta dërgojmë në Itali

Familja e Elodi Rapit kërkon ndihmën e shqiptarëve, për të kontribuar me aq mundësi sa kanë, për t’i dhënë një shans vajzës së tyre 8-vjeçare që ti mbijetojë sëmundjes së rëndë. Nga 50 mijë euro që i duhen familjes, gjysmat janë mbledhur në kohë rekord.

Elodi ndodhet prej një muaj e shtruar në Spitalin Pediatrik të Tiranës dhe është diagnostifikuar më sëmundje Autoimmune inflamatore dhe Hepatit Autoimmun duke sjellë si pasojë Insuficence Hepatike të renduar.

Tezja e 8-vjeçares thotë se ajo ka nevojë për trajtim të specializuar jashtë vendit dhe e vetmja mundësi për kurimin e saj është në spitalin Gaslin në Genova të Italisë, por kostot janë shumë të larta dhe familja nuk mund t’i përballojë.

Për të dhuruar KLIKO KËTU.

“Elodi Rapi vogelushja jone 8 vjeçe prej 1 muaj ndodhet e shtruar ne Spitalin Pediatrik te Tiranes. Elodi eshte diagnostikuar me Semundje Autoimmune inflamatore dhe Hepatit Autoimmun duke sjelle si pasoje Insuficence Hepatike te renduar. Gjendja e saj eshte kritike dhe nevojitet trajtim i specializuar ne struktura spitalore jashte vendit.

Ekziston nje mundesi per kurimin e vogelushes ne Genova, Itali ne spitalin Gaslini por nevojitet ndihme financiare pasi kostot e kurimit jane shume te larta per tu perballuar nga familja jone. Une jam tezja e saj qe bej kete apel ndihme me shprese se Elodi do e perballoj kete sfide edhe me ndihmen tuaj”, shkruan tezja e 8-vjeçares.

Nga 50 mijë euro që i duhen familjes, janë mbledhur në kohë rekord 25 mijë euro dhe kërkohet ndihma e shqiptarëve dhe për 25 mijë të tjera.