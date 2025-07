Igli Tare rrit ofertën për Jasharin – 35 milionë në tavolinë për të kënaqur Bruges!

ITALI – Milani është gati të përshpejtojë në frontin e Ardon Jasharit. Pasi mori miratimin nga mesfushori shqiptaro-zviceran, i cili i dëshiron kuqezinjtë, drejtori teknik Igli Tare duhet të gjejë një marrëveshje të vështirë me Bruges, një vitrinë e shtrenjtë që nuk bën zbritje, gjë të cilën Milani e di shumë mirë pas operacionit De Ketelaere në verën e 2022.

Dhe në tryezë janë pak a shumë të njëjtat shifra: CDK u ble pas një negociate të gjatë për 32 milionë, plus 3 në bonuse, 35 në total, si ato që duhet të nevojiten për të bindur belgët. “Djalli” e ka ngritur ofertën, duke vendosur 30 milionë, plus 5 në bonuse në tryezë, tani jo shumë larg 35 plus 5 në bonuse që dëshiron homologu.

Përfshirja e Borussia Dortmund nuk e shqetëson shumë Milanin, i cili është i fortë në marrëveshjen me lojtarin. Bruges shpresonte për një ankand për perlën e tyre të vogël, por kjo nuk do të ndodhë. Tare dëshiron ta mbyllë marrëveshjen sa më shpejt të jetë e mundur pa u zvarritur shumë.

Dhe nëse belgët ngrenë një mur të pakapërcyeshëm, padyshim që ka një plan B gati: Javi Guerra, mesfushori i Valencias, i cili vlerësohet në 25 milionë euro.